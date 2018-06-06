«Мы мало времени уделяем себе». В Минске провели профилактику неинфекционных заболеваний

Новости Беларуси. Измерить рост, вес и артериальное давление: профилактику неинфекционных заболеваний провели в крупных торговых центрах и администрации Октябрьского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Измерить рост, вес и артериальное давление: профилактику неинфекционных заболеваний провели в крупных торговых центрах и администрации Октябрьского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Минчан проверяли на сахарный диабет, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Врачи-кардиологи провели индивидуальные консультации со всеми гостями.
К слову, с возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний в разы возрастает. Специалисты рекомендуют следить за питанием, больше двигаться и отказаться от курения.
Евгения Алешина:
Работа у нас сидячая. Мы мало времени, к сожалению, уделяем себе. Необходимо на ранних стадиях болезни обнаруживать и проводить профилактику.
Раиса Просвирина, заведующий отделением профилактики УЗ «3-я центральная районная клиническая поликлиника»:
Было выявлено впервые артериальное давление у человека. Даны консультации пациентам, выписывались у нас даже сегодня рецепты.