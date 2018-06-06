На минских водоёмах скосили водоросли. Что будет, если траву не убирать?

Новости Беларуси. На столичных водоемах наведут порядок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В частности, на этой неделе начался покос водорослей.

6 июня завершили очистку Цнянского водохранилища. Параллельно облагораживанием занимаются на Комсомольском озере и в парке Победы вокруг фонтана «Парус». Некоторые объекты потребуют повторной работы подводных косцов.

Павел Крук, заместитель начальника производства по эксплуатации Вилейско-Минской водной системы:

Происходит сведение водной растительности практически по всему городу на всех водоемах. Если трава вырастет и создаст на поверхности воды замутнение, загрязнение, то она может стать средой для разведения комаров.

Степень зарастания водоемов зависит от погодных условий. В жару водорослей становится быстрее. Однако справиться с растительностью позволяет специальная техника. Кстати, в 2018 году для таких сезонных работ приобрели новую машину.

Покос водной растительности завершится к сентябрю.