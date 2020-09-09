Была возможность устроиться и к частникам. Сколько учащихся Минской области подрабатывали летом

Новости Беларуси. В Смолевичском районе обсудили вопросы занятости молодежи в свободное от учебы время. Итоги трудовых каникул подвели на областном форуме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Смолевичском районе обсудили вопросы занятости молодежи в свободное от учебы время. Итоги трудовых каникул подвели на областном форуме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Участники смогли обменяться опытом организации работы, поделиться мыслями и планами о том, как с пользой проводить свободное от учебы время.
Кстати, спектр вакансий для молодежи планируют расширить. Тем более что подростки сейчас отдают предпочтение интеллектуальной деятельности, работе в сфере IT.
Только в 2020 году на летних каникулах на разных трудовых объектах было задействовано около 3000 учащихся. Для них это стало хорошей возможностью попробовать себя в разных сферах, определиться с будущим и получить первую зарплату.
Алеся Топчевская, ученица средней школы № 1 им. В. Ф. Купревича:
Я подрабатывала в бригаде постельных принадлежностей. Летом бывает скучно, потому что постоянно на одном месте. Это что-то новое попробовать, понять, каково это – работать.
Андрей Лобович, первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Приобретение каких-то навыков трудовой деятельности, знакомство с юридическими аспектами трудовых отношений. Школьники шьют комплекты постельного белья – навыки именно рукоделия, которые пригодятся на всю жизнь.
Тамара Красовская, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:
Ежегодно это количество молодежи увеличивается. И не потому, что мы так хотим, а потому что сама молодежь очень нацелена на то, чтобы в летнее время не оставаться без участия, а работать, и самое главное для них, конечно, зарабатывать деньги.
В 2020 году у детей была возможность поработать с частниками. С ними было заключено более 500 договоров.