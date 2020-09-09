Была возможность устроиться и к частникам. Сколько учащихся Минской области подрабатывали летом

Новости Беларуси. В Смолевичском районе обсудили вопросы занятости молодежи в свободное от учебы время. Итоги трудовых каникул подвели на областном форуме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Участники смогли обменяться опытом организации работы, поделиться мыслями и планами о том, как с пользой проводить свободное от учебы время.

Кстати, спектр вакансий для молодежи планируют расширить. Тем более что подростки сейчас отдают предпочтение интеллектуальной деятельности, работе в сфере IT.

Только в 2020 году на летних каникулах на разных трудовых объектах было задействовано около 3000 учащихся. Для них это стало хорошей возможностью попробовать себя в разных сферах, определиться с будущим и получить первую зарплату.