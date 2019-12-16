«Если с этим не бороться, то мы получим дыры в кузове». Как проводится обработка автомобиля от коррозии

Снег, щебенка, вылетающая из-под колес, солевые смеси – все это разрушает металл и сокращает срок службы вашего автомобиля. Процесс разрушения начинается, как только машина сходит с конвейера. Наиболее уязвимые элементы – это пороги, днище, колесные арки и незащищенные участки моторного отсека. Поэтому каждый водитель должен помнить об элементарных правилах ухода за авто.

Станислав Беловский, специалист по антикоррозионной обработке:

Антикоррозионная обработка – это процедура нанесения специального состава во внутренние и наружные полости автомобиля для предотвращения коррозии. Она проводится для того, чтобы сохранить заводской металл в первоначальном виде, чтобы на нем не появилось коррозии. Эту процедуру желательно проводить перед зимой, когда машина выезжает в суровые зимние условия, где дороги посыпают солью и другими реагентами. Обработка должна проводиться как во внутренних, так и в наружных частях автомобиля.

При осмотре специалисты оценивают общее состояние машины. Отдельное внимание – уязвимым местам. Грамотная обработка поможет предотвратить или на долгое время замедлить уже начавшийся процесс коррозии. Александр Поликша, главный инженер СТО:

Приезжает автомобиль, производится разборка, мойка, затем автомобиль опускается на колеса, перегоняется на сушку, где он обдувается воздухом с высокой температурой. На данном этапе обрабатываются верхние и скрытые сечения, далее автомобиль протирается, перегоняется на подъеме, где производится обработка нижних скрытых полостей, днища и колесных ниш. Также на этом подъеме производится сборка автомобиля, установка колес и заканчивается протиранием лобовых стекол и удаление подтеков излишнего материала.