Белорусский Дед Мороз отмечает день рождения

Новости Беларуси. День рождения 16 декабря отмечает главный зимний персонаж страны – Дед Мороз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 лет назад в деревне Каменюки в Беловежской пуще открылась его резиденция. Это место выбрали не случайно. Беловежье – это первобытный лес. Именно в таких местах обитают сказочные и фольклорные персонажи.