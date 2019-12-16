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Белорусский Дед Мороз отмечает день рождения

16 декабря 2019 07:41
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Новости Беларуси. День рождения 16 декабря отмечает главный зимний персонаж страны – Дед Мороз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусский Дед Мороз отмечает день рождения-1

16 лет назад в деревне Каменюки в Беловежской пуще открылась его резиденция. Это место выбрали не случайно. Беловежье – это первобытный лес. Именно в таких местах обитают сказочные и фольклорные персонажи.

Белорусский Дед Мороз отмечает день рождения-4

Год назад в резиденции открыли первый в мире памятник Новому году. Живописная природа и сказочная атмосфера сделали это место одним из самых посещаемых в Беларуси. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов.

Белорусский Дед Мороз отмечает день рождения-7

# Новый год # общество # Дед Мороз # Фотофакт

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