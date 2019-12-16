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«Это дачная ёлка, росла лет 25». Мужчина подарил Гомелю огромную ёлку к Новому году

16 декабря 2019 08:44
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Новости Беларуси. «Нарядим ель вместе!» В Гомеле жители одного из районов в выходные дружно украшали 15-метровую зеленую красавицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это дачная ёлка, росла лет 25». Мужчина подарил Гомелю огромную ёлку к Новому году-1

Помогали им в этом коммунальщики – ведь повесить игрушки на высоту почти 5-этажного дома непросто. К слову, эта елка не обычная.

«Это дачная ёлка, росла лет 25». Мужчина подарил Гомелю огромную ёлку к Новому году-4

«Это дачная ёлка, росла лет 25». Мужчина подарил Гомелю огромную ёлку к Новому году-6

Ее подарил жителям дачник из Речицкого района Владимир Логвиненко. Ель с его участка в областной центр везли с помощью автокрана, автовышки и тягача с полуприцепом. В этом микрорайоне города елку установили впервые. 

«Это дачная ёлка, росла лет 25». Мужчина подарил Гомелю огромную ёлку к Новому году-9



Владимир Логвиненко, житель Гомеля:
Это дачная елка, росла лет 25. Новый год встречали с елкой этой, наряжали на даче. Детвора в микрорайоне хотела тоже порадоваться елке. С семьей посоветовались и решили подарить городу.

«Это дачная ёлка, росла лет 25». Мужчина подарил Гомелю огромную ёлку к Новому году-11


Когда елочка была украшена, на праздник сразу поспешили и сказочные герои – Дед Мороз и Снегурочка. Песни, конкурсы, хороводы – малыши и взрослые окунулись в самый настоящий новогодний праздник.

«Это дачная ёлка, росла лет 25». Мужчина подарил Гомелю огромную ёлку к Новому году-13

Дружные жители микрорайона решили на этом не останавливаться и пообещали в ближайшее время залить каток вокруг своeй елки. 

# Новый год # общество # Владимир Логвиненко # Фотофакт

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