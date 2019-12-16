«Это дачная ёлка, росла лет 25». Мужчина подарил Гомелю огромную ёлку к Новому году

Новости Беларуси. «Нарядим ель вместе!» В Гомеле жители одного из районов в выходные дружно украшали 15-метровую зеленую красавицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помогали им в этом коммунальщики – ведь повесить игрушки на высоту почти 5-этажного дома непросто. К слову, эта елка не обычная.

Ее подарил жителям дачник из Речицкого района Владимир Логвиненко. Ель с его участка в областной центр везли с помощью автокрана, автовышки и тягача с полуприцепом. В этом микрорайоне города елку установили впервые.





Владимир Логвиненко, житель Гомеля:

Это дачная елка, росла лет 25. Новый год встречали с елкой этой, наряжали на даче. Детвора в микрорайоне хотела тоже порадоваться елке. С семьей посоветовались и решили подарить городу.



Когда елочка была украшена, на праздник сразу поспешили и сказочные герои – Дед Мороз и Снегурочка. Песни, конкурсы, хороводы – малыши и взрослые окунулись в самый настоящий новогодний праздник.