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XXI Белорусский энергетический и экологический форум открывается в Минске

11 октября 2016 05:45
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Новости Беларуси. Около 300 компаний из 14 стран мира соберет 11 октября в Минске XXI Белорусский энергетический и экологический форум. На протяжении ближайших 4 дней участники смогут ознакомиться более чем с двумя сотнями научно-технических разработок.

Свои лучшие достижения на тематических выставках презентуют и белорусские ученые.

Примечательно, что в мероприятии задействован банковский сектор, который будут способствовать финансированию и реализации инновационных проектов. Организаторы форума не скрывают намерений по итогам подписать с десяток договоров, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Экология

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