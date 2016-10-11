XXI Белорусский энергетический и экологический форум открывается в Минске

Новости Беларуси. Около 300 компаний из 14 стран мира соберет 11 октября в Минске XXI Белорусский энергетический и экологический форум. На протяжении ближайших 4 дней участники смогут ознакомиться более чем с двумя сотнями научно-технических разработок.

Свои лучшие достижения на тематических выставках презентуют и белорусские ученые.

Примечательно, что в мероприятии задействован банковский сектор, который будут способствовать финансированию и реализации инновационных проектов. Организаторы форума не скрывают намерений по итогам подписать с десяток договоров, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.