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В Бресте открыли детскую спортивную площадку с видеонаблюдением: следить за играми детей можно онлайн

11 октября 2016 05:40
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Новости Беларуси. Спортивные баталии – под объективами камер. В Бресте открыли детскую площадку, наблюдать за играми на которой можно в режиме онлайн.

Объект расположен в одном из спальных районов и включает в себя два теннисных корта, и три поля: для мини-футбола, баскетбола и гандбола.

По периметру также установлены лавочки для зрителей.

Заниматься здесь смогут не только жители близлежащих домов, но и ученики местной школы.

Постоянное видеонаблюдение установлено на площадке, прежде всего, для безопасности детей. Следить же за успехами своего чада родители смогут посредством Интернета.

Юлия Грицук, житель Бреста:
Это замечательно. Я могу в любой момент посмотреть, где мой ребенок и что он делает. Это очень хорошо. Для родителей просто замечательно.

Екатерина Полевода, школьник:
Конечно, это полезно не только для меня, но и для школы, для других учащихся, которые действительно смогут как-то заниматься этим. Помимо баскетбола, есть еще и футбол. Две площадки. Это очень удобно.

# общество # Дети

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