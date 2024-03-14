Нормы по включению отопления изменили в Беларуси

В Беларуси изменяются нормы по включению отопления. В детских садах, школах, медучреждениях, музеях, архивах, библиотеках и гостиницах батареи станут теплее при температуре 10 градусов тепла и ниже в течение трех суток подряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В жилфонде основанием для старта отопительного сезона станет среднесуточная температура от +8 °C и ниже. Ранее все ждали тепла пять дней. Для общественных и административных зданий, промышленных и других организаций нововведений не предусмотрено.

Л юдмила Я цкова, инспектор районной энергогазинспекции № 3 по городу М инску и М инской области: Изменения времени начала отопительного сезона (с пяти до трех суток) обусловлено необходимостью обеспечения нормируемых социальных стандартов, допустимых в холодное время года для разного рода помещений.

Олег Железняк, инспектор районной энергогазинспекции № 3 по городу Минску и Минской области:

Порядок оформления и регистрации паспортов готовности теплоисточника и паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период и порядок осуществления административной процедуры 3.10.1 и 3.10.2 единого перечня идентичен. Для регистрации паспорта готовности и осуществления административной процедуры предоставляются одинаковые документы.

Теперь подать заявление о регистрации паспорта готовности можно будет и в электронном виде.