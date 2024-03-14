Прямой эфир

Нормы по включению отопления изменили в Беларуси

14 марта 2024 06:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси изменяются нормы по включению отопления. В детских садах, школах, медучреждениях, музеях, архивах, библиотеках и гостиницах батареи станут теплее при температуре 10 градусов тепла и ниже в течение трех суток подряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нормы по включению отопления изменили в Беларуси-1

В жилфонде основанием для старта отопительного сезона станет среднесуточная температура от +8  °C и ниже. Ранее все ждали тепла пять дней. Для общественных и административных зданий, промышленных и других организаций нововведений не предусмотрено.

Нормы по включению отопления изменили в Беларуси-4

Людмила Яцкова, инспектор районной энергогазинспекции № 3 по городу Минску и Минской области:
Изменения времени начала отопительного сезона (с пяти до трех суток) обусловлено необходимостью обеспечения нормируемых социальных стандартов, допустимых в холодное время года для разного рода помещений.

Нормы по включению отопления изменили в Беларуси-7

Олег Железняк, инспектор районной энергогазинспекции № 3 по городу Минску и Минской области:
Порядок оформления и регистрации паспортов готовности теплоисточника и паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период и порядок осуществления административной процедуры 3.10.1 и 3.10.2 единого перечня идентичен. Для регистрации паспорта готовности и осуществления административной процедуры предоставляются одинаковые документы.

Теперь подать заявление о регистрации паспорта готовности можно будет и в электронном виде.

# Отопительный сезон # общество

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси посеяно более 6 тыс. гектаров зерновых
14 марта 2024 06:25

В Беларуси посеяно более 6 тыс. гектаров зерновых

Лукьянов: не надо смотреть на беглых, деструктивные каналы надо планомерно высмеивать
13 марта 2024 20:11

Лукьянов: не надо смотреть на беглых, деструктивные каналы надо планомерно высмеивать

Освобождал Беларусь. До последнего верила, что вернётся... «Незабытые истории»
13 марта 2024 19:35

Освобождал Беларусь. До последнего верила, что вернётся... «Незабытые истории»