В Беларуси посеяно более 6 тыс. гектаров зерновых

Весенние работы в полях начали четыре региона: Брестская, Гомельская, Гродненская и Минская области. Посеяно уже более 6 000 гектаров зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состояние озимых, обработка почвы, осмотр и ревизия техники. Тема АПК постоянно на контроле у Президента. Ведь щедрый урожай – это успешная экономика.

По данным Института системных исследований в агропромышленном комплексе, без участия человека белорусские почвы могут дать лишь 11 % зерна с гектара. Нарастить урожайность почти в четыре раза удается благодаря научному и научно-техническому сопровождению. Отсутствие плодородных черноземов увеличивает затраты на производство условной единицы сельхозпродукции.

Нашим аграриям необходимо в 2,5 раза больше ресурсов, чем в Польше, и в четыре раза больше, чем в Украине. Но результат упорного труда достойный: за прошлый год сельхозпродукции произведено более чем на 33 миллиарда рублей. Впрочем, и это, по оценкам ученых, не предел. За счет современных отечественных технологий прибавка возможна еще на 40 %. Основные площади под яровой сев этого года уже сформированы. Как сообщили в Минсельхозпроде, на оптимальные темпы аграрии планируют выйти, когда почвенные процессы стабилизируются.