XIX международный слет юных спасателей-пожарных стартовал в Беларуси

В 2026 году участие принимают команды из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, России, Сербии и Узбекистана. Для ребят это не только соревнования, но и возможность обменяться опытом, найти друзей и почувствовать, что дело безопасности объединяет людей независимо от границ.

Сегодня открытие XIX международного слета юных спасателей-пожарных. Мы в детском Национальном образовательно-оздоровительном центре «Зубренок». Я очень рада, здесь дети из абсолютно разных стран. Такие эмоции мы не сможем испытать нигде. Я надеюсь, что и в этом году мы сможем поднять кубок.

Расул Багиров, постоянный координатор ООН в Беларуси: Помощь людям – это большая, великая вещь. И любой человек, который помогает людям, – это здорово. Cпасатели, пожарные – это золотая профессия, но здесь ребята собрались, чтобы получить навыки, ощутить друг друга и что-то узнать новое. Поэтому это замечательно. Это самый золотой век. Я считаю, самое лучшее, что может быть, – это собраться вместе, играть в команде, командный дух и обучаться.

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:

Мы сегодня говорим о том, что нужно укреплять связи между странами, особенно когда эти связи направлены на обеспечение мира и на обеспечение безопасности. Очень хорошо, когда наши ребята общаются между собой, завязывают дружеские связи, делятся тем опытом и теми компетенциями, которыми сегодня обладают сами.

Построение команд, флаги и оркестр задали атмосферу общего дела. Ребята будут учиться действовать при ЧС, спасению, самоспасанию, первой помощи. В программе – пожарная эстафета, веревочный городок, конкурсы на воде и творческий блок. В каждой команде семь участников, возраст – от 12 до 16 лет. За годы слета здесь побывали представители 22 стран.