Саммит НАТО проходит в Анкаре. Они собрались: ведьмы, нетопыри, лешие, чешуйчатые, пупырчатые, хвостатые и рогатые. Обсуждают, как им нас уничтожить сподручнее. Или на Балтике блокаду делать, или Калининград отжимать, или Украину до талого вооружать, чтобы убились окончательно об Россию, или поджигать через Армению на Кавказе, или все вместе.

Два транша бандеровцам обсуждают на 70 миллиардов и потом еще на 70. Это астрономические, гигантские деньжищи. При том что еще прошлые 90 миллиардов не отправили. Вы представляете, как они хотят нас убивать, как они жаждут этого? Как мечтают? Ведь они за копейку удавятся. Это же капиталисты, а все туда же. Топим эту войну бабками и кровью.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

И вот уже долетает до Омского НПЗ. Последний крупный завод, который снабжал бесперебойно Россию. Это реальность. Мы все хохотали над Западом: мол, они голубые там и дегенераты. А вот что-то умеют. Кто побеждает на войне? Кто больше и дешевле произведет оружия. И тысячи и тысячи дронов летают по России.

А что одновременно происходит там же, в Сибири? Омский олигарх Виктор Шкуренко с невероятным размахом отметил 30-летие своего бизнеса. По оценкам СМИ, корпоратив с участием Ксении Собчак и Ольги Бузовой обошелся в 30 миллионов рублей. Символично – по миллиону за каждый год бизнеса. Один дрон стоит от 2 000 долларов, можно произвести и дешевле. Так вот, сколько за такую сумму можно было сделать? То-то и оно.

Я не то, чтобы учу кого-то жить, но так же нельзя. Ну это же стыдно. Это же порочно. Это называется «пир во время чумы». И уже вопиет народ. От самого последнего дворника до великих людей типа Владимира Соловьева. Оргию капитализма пора заканчивать. Пора брать за горло нуворишей. Пора им кости выворачивать, богатеям этим оборзевшим.