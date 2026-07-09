Аллею дружбы Беларуси и Узбекистана заложили в Минске

В церемонии участвовали главы внешнеполитических ведомств двух стран. Мероприятие прошло на фоне расширения белорусско-узбекского взаимодействия – в том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах и в рамках совместных проектов в промышленности и сельском хозяйстве.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Мы закладываем аллею, которая, прежде всего, посвящена нерушимой дружбе между белорусским и узбекским народами. Дружбе которой многие-многие года, которая проверена временем, проверена ответом на общие вызовы, угрозы. Вы видите, здесь улица Ташкентская, один из прекрасных уголков нашей столицы, не зря так назван. Это в честь вот этой дружбы, в честь тех узбеков, которые освобождали когда-то Республику Беларусь, которые положили здесь жизнь за наше будущее.

Закладка Аллеи дружбы стала символом добрых связей наших стран и стремления к укреплению сотрудничества.