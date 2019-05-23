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XIV Белорусский международный медиафорум: основные темы встречи

23 мая 2019 13:09
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Новости Беларуси. «Партнерство во имя будущего». В Бресте начал работу Белорусский международный медиафорум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в нем принимают представители 25 стран – журналисты, политологи, дипломаты и медиа-эксперты.

XIV Белорусский международный медиафорум: основные темы встречи-1

Ежегодная встреча впервые проходит за пределами Минска. И площадкой для большой дискуссии Брест выбран неслучайно: город скоро отпразднует миллениум, не так давно в регионе гостила эстафета «Пламени мира». Информационных поводов немало.

XIV Белорусский международный медиафорум: основные темы встречи-4

В центре внимания экспертов – темы информационной безопасности, влияния социальных сетей и блогов, а также роль интернет-журналистики в регионах.

XIV Белорусский международный медиафорум: основные темы встречи-7

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Это возможность показать гостям, участникам форума  многие из которых не первый раз приезжают в Беларусь показать Брест, другие регионы, местность Беларуси. Самое главное, что в этот раз мы решили поговорить с журналистами из районных, областных газет. Больше разговоров будет о социальной ответственности журналистов, о том, как мы можем сделать мир лучше, о том, что значит наша профессия сегодня.

XIV Белорусский международный медиафорум: основные темы встречи-10

XIV Белорусский международный медиафорум: основные темы встречи-12

Алексей Волин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Россия):
Мы видим, что традиционные способы, которые еще 20-30 лет назад спокойно существовали, сегодня уже себя не оправдывают, сегодня нужен новый подход и появляются новые возможности. Даже появляется необходимость нового языка, с которым вы должны говорить с потребителем.

Во время форума будет работать «Летняя школа журналистики». Завершится 14-й по счету медиафорум экскурсией по Бресту и Брестской крепости.

# СМИ Беларуси # общество # Александр Карлюкевич # Алексей Волин # Фотофакт

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