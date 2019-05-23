Выплаты к 75-летию освобождения Беларуси: кто, когда и как получит

Гость программы «Большой город» – председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома – Жанна Романович.

К 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в стране планируется произвести выплаты ветеранам. Кому конкретно они положены и когда произойдут?

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Подписан главой государства указ № 118, в соответствии с которым в период с 1 июня до 1 июля будут произведены выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Это участники и инвалиды ВОВ, это труженики тыла, узники, жители блокадного Ленинграда.

Нужно обращаться в управления социальной защиты администраций районов. Но это в случае, если вас неким образом забыли или пропустили, потому что списки у нас есть – мы выверяем эти списки. Мы проверяем сейчас, живут ли эти люди по адресам, находятся ли они в Минске. Кроме этого, из средств городского бюджета будут выделены деньги на поддержку этой категории людей – ветеранов Великой Отечественной войны.