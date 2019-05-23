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«Пока будем приобретать более тысячи таких брелоков». Ветеранам вручат «кнопки жизни»

23 мая 2019 10:38
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Гость программы «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома – Жанна Романович.

«Пока будем приобретать более тысячи таких брелоков». Ветеранам вручат «кнопки жизни»-1

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
В Минске мы пробуем новшество, которое, на наш взгляд, позволит улучшить качество жизни участников Великой Отечественной войны. Мы приобретаем так называемую «кнопку жизни» такой брелок, в который вмонтирован датчик GPS и датчик падения. То есть человек, который будет являться обладателем этого брелка, в любое время суток сможет, нажав на сигнальную кнопку, связаться с дежурным диспетчером и может получить либо консультацию, либо к нему будут направлены специалисты – в зависимости от того, в чем нуждается пожилой человек.

Пока мы будем приобретать более тысячи таких брелоков для участников Великой Отечественной войны. Мы провели эксперимент – 15 участников войны принимали участие в этом. Действительно, пожилые люди говорят, что это нужно.

Екатерина Забенько, СТВ:
А чья это разработка?

Жанна Романович:
Есть такой центр помощи «Линия жизни 24».

# Беларусь помнит # общество # Жанна Романович # Екатерина Забенько

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