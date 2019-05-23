«Пока будем приобретать более тысячи таких брелоков». Ветеранам вручат «кнопки жизни»

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

В Минске мы пробуем новшество, которое, на наш взгляд, позволит улучшить качество жизни участников Великой Отечественной войны. Мы приобретаем так называемую «кнопку жизни» – такой брелок, в который вмонтирован датчик GPS и датчик падения. То есть человек, который будет являться обладателем этого брелка, в любое время суток сможет, нажав на сигнальную кнопку, связаться с дежурным диспетчером и может получить либо консультацию, либо к нему будут направлены специалисты – в зависимости от того, в чем нуждается пожилой человек.