В чём уникальность Форума молодых композиторов в Молодечно? Узнали у организаторов

Уникальная площадка, которая объединяет талантливых музыкантов и композиторов из разных уголков постсоветского пространства, работает с 17 по 27 февраля в Молодечно. Там в 11-й раз проходит Форум молодых композиторов Беларуси и стран СНГ имени Михаила Огинского.

Дмитрий Рауба, директор Молодечненского государственного музыкального колледжа им. М. К. Огинского:

Молодеченский музыкальный форум имени Михаила Клеофаса Огинского уже в 11-й раз собирает гостей из разных городов России и Беларуси. В этом году у нас 16 участников: пять представителей из Республики Беларусь, представленных городами Могилев и Молодечно, и 11 представителей Российской Федерации – из Казани, Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга.

Форум проходит при поддержке главного управления культуры Миноблисполкома. Выделяются ежегодно средства на проживание, питание молодых композиторов, а также на различные экскурсии, знакомство со знаковыми культурными местами Республики Беларусь.

Каждый из композиторов, готовясь к форуму, делает или какие-то наброски, или приготовит готовое произведение для симфонического оркестра, заранее высылает нам, и мы готовимся. Очень большая нагрузка на симфонический оркестр, постоянные репетиции. И в процессе форума, когда молодые композиторы приходят для работы с оркестром, работают под профессиональным глазом мастеров, меняется партитура. На следующую репетицию они приходят с новыми партиями.