WorldSkills Belarus 2020 открывается в Минске. Каким будет конкурс профессионального мастерства в этом году?

Новости Беларуси. В Минске 15 сентября стартует национальный конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это состязание для учащихся колледжей и студентов вузов, а также уже состоявшихся молодых специалистов самых разных профессий. В сфере производственных, информационных, строительных и транспортных технологий, социальных и персональных услуг, моды и дизайна. Конкурс объединит представителей всех регионов нашей страны – это около 350 человек.

Среди приглашенных участников – команды из России, Польши, Казахстана. Соревноваться они будут в полусотне дисциплин. Впервые заявлены такие компетенции, как «Технологии проектирования зданий» и «Начальное образование».