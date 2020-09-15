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WorldSkills Belarus 2020 открывается в Минске. Каким будет конкурс профессионального мастерства в этом году?

15 сентября 2020 07:44
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Новости Беларуси. В Минске 15 сентября стартует национальный конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

WorldSkills Belarus 2020 открывается в Минске. Каким будет конкурс профессионального мастерства в этом году?-1

Это состязание для учащихся колледжей и студентов вузов, а также уже состоявшихся молодых специалистов самых разных профессий. В сфере производственных, информационных, строительных и транспортных технологий, социальных и персональных услуг, моды и дизайна. Конкурс объединит представителей всех регионов нашей страны – это около 350 человек.

WorldSkills Belarus 2020 открывается в Минске. Каким будет конкурс профессионального мастерства в этом году?-4

Среди приглашенных участников – команды из России, Польши, Казахстана. Соревноваться они будут в полусотне дисциплин. Впервые заявлены такие компетенции, как «Технологии проектирования зданий» и «Начальное образование».

WorldSkills Belarus 2020 открывается в Минске. Каким будет конкурс профессионального мастерства в этом году?-7

Торжественная церемония уже четвертого по счету чемпионата молодых рабочих состоится в стенах «Чижовка-Арены», а бороться за звание лучшего ребята будут на площадках «Великого камня» – крупнейшего торгово-выставочного центра нашей страны. Подведение итогов и закрытие национального конкурса WorldSkills намечено на 18 сентября.  

# Конкурс # общество # Фотофакт

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