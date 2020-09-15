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Белорусские кардиохирурги провели уникальную операцию новорождённой весом 1,2 кг

15 сентября 2020 06:44
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Новости Беларуси. Уникальную операцию новорожденной весом всего 1 200 гр. провели белорусские кардиохирурги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские кардиохирурги провели уникальную операцию новорождённой весом 1,2 кг-1

Малышка родилась с врожденным пороком сердца. Это достаточно распространенный диагноз у детей с такой экстремальной массой тела. Кроме того, у ребенка было подозрение на формирование сужения аорты. Если проблему быстро не устранить, есть вероятность серьезных осложнений в будущем. В итоге операция длилась полтора часа и прошла успешно.

Белорусские кардиохирурги провели уникальную операцию новорождённой весом 1,2 кг-4

Сегодня девочке ничего не угрожает. Однако ее масса тела по-прежнему маленькая, что требует особого ухода. Малышка пролежит в больнице, пока не дорастет до 2 кг. Только тогда мама сможет взять ее на руки.

# Медицина # общество # Фотофакт

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