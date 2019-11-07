Wi-Fi появится в общественном транспорте Минска в 2020 году

Когда появится Wi-Fi в общественном транспорте Минска, рассказали в программе «Большой город».

Олег Дзюбенко, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГП «Минсктранс»:

Нами ведутся разработки и согласования с заводами-изготовителями троллейбусов и автобусов о том, чтобы мы могли разместить в общественном транспорте общественный Wi-Fi.

Это скажется на стоимости проезда?

Олег Дзюбенко:

Нет, это не скажется на стоимости проезда.

Бесплатно. То есть, такой подарок минчанам: держите вам Wi-Fi и ездите, и пользуйтесь бесплатным Интернетом.