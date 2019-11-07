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Wi-Fi появится в общественном транспорте Минска в 2020 году

07 ноября 2019 12:38
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Когда появится Wi-Fi в общественном транспорте Минска, рассказали в программе «Большой город».   

Олег Дзюбенко, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГП «Минсктранс»:
Нами ведутся разработки и согласования с заводами-изготовителями троллейбусов и автобусов о том, чтобы мы могли разместить в общественном транспорте общественный Wi-Fi.

Это скажется на стоимости проезда?

Олег Дзюбенко:
Нет, это не скажется на стоимости проезда.

Бесплатно. То есть, такой подарок минчанам: держите вам Wi-Fi  и ездите, и пользуйтесь бесплатным Интернетом.

Wi-Fi появится в общественном транспорте Минска в 2020 году-1

Олег Дзюбенко:
Мы работаем с определёнными операторами, которые будут за свой счёт предоставлять эти услуги.

Когда это появится?

Олег Дзюбенко:
Я думаю, в 2020 году мы это дело осилим.

# Общественный транспорт # общество # Олег Дзюбенко

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