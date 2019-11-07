Вячеслав Кебич: когда в «Вискулях» ко мне подошёл Ширковский, подумал, что немедленно тут с нами могут разобраться

Здесь все определило положение: вдалеке от Москвы, рядом аэродром и государственная граница на тот случай, если придется бежать. Далеко не все участники той драмы понимали, что творят.

Вячеслав Кебич, премьер-министр Республики Беларусь (1991-1994 гг.):

Давайте мы прямо скажем, что ни я, ни Шушкевич не думали, что так закончится это совещание. Потому что Ельцин говорил так: «Давайте мы соберемся все-таки и обсудим, как дальше быть с экономикой наших республик». Ведь сама задача стояла в «Вискулях» поправить экономическое состояние наше, союзных республик.

И еще я хочу отметить, что когда ко мне подошел Ширковский Эдуард, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, тихонько меня отвел и сказал: «Знаешь что, Вячеслав Францевич, я ведь позвонил Крючкову и сообщил, что здесь происходит». Вот тогда, прежде чем остаться довольным, я как-то встрепенулся и подумал, что сейчас будут предприняты меры со стороны Горбачева, и немедленно тут с нами могут разобраться.

Недаром я, выступая перед офицерами авиадесантной дивизии в Витебске, сказал, что если бы я был на месте Горбачева (я условно говорил, естественно), то все бы мы, в том числе и я, сидели в «Матросской тишине».