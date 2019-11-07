«Многие из руководства Армении на столе имеют этот хлеб». Побывали на белорусском хлебозаводе

Дефицит и очереди – далеко не все детали, из которых складываются воспоминания о непростых 90-ых. За главным продуктом в каждом доме – хлебом – не стояли километровым паровозиком и не подгадывали время и дату привоза. Всё бы хорошо, вот только лицо у ассортимента было – кирпичом, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

Галина Леонович:

Только по той причине я стала хлебопёком, потому что когда был хлеб с кукурузной мукой, я думала: почему же не умеют печь хлеб? Она по кирпичикам может выстроить в памяти стену, разделяющую нехитрый чёрно-белый ассортимент из прошлого и выбор, который мы сегодня видим на магазинных хлебных полках. Пару десятилетий назад, конечно, никто не попросил бы в гастрономе: «Будьте добры, половинку чёрного с сухофруктами!»

Галина Русак:

Такого не было у нас в рецептуре, чтобы с курагой, с черносливом, с семечками, просто был обычный простой хлеб. Галина Кирилловна, замешивая тесто воспоминаний, не превращает компоненты в однородную массу, рассказывает о деталях: раньше практически все манипуляции с будущим хлебом нужно было делать вручную.

Галина Русак:

Вот здесь мука, дрожжи, соль. Выставила – и вот здесь дозируется и смешиваются все компоненты. Нажимаю кнопочку эту, и происходит замес теста. Когда я приходила 30 лет назад, было совсем по-другому.

Когда Галина Кирилловна только пришла на предприятие, её коллега, пекарь Валентина, даже и не родилась. И те десятки сортов хлеба, которые девушка сегодня выпекает буквально одним нажатием пальца, у тестовода даже при солидном опыте времени заняло бы – даже просчитать сложно.

Валентина Гоман:

Чтобы перейти с одного вида хлеба на другой, нужно только нажать и изменить параметры. Ничего сложного нет в этом. Руками мука засыпается, вес взвешиваем тоже руками, а всё остальное максимально автоматизировано.

И всё же некоторые технологии пару десятилетий назад, наверняка, вызвали бы массу вопросов. К примеру, зачем хлеб замораживать, если именно горячая буханка – самый смак для ценителей ароматной корочки? Но минус тридцать оказались плюсом для экспорта!

Благодаря отрицательным температурам белорусский хлеб приходится ко столу даже на других континентах! А, к примеру, в Ереване (а это три тысячи километров от нашей столицы) буханочку от минских пекарей заказывают к трапезе высокопоставленные гурманы.

Владимир Наркевич, заместитель генерального директора торгового дома «Ар-Бе» (Армения):

Я даже знаю, по неофициальной информации, что многие из руководства Армении на столе имеют этот хлеб. Этот хлеб в замороженном виде поставляется к нам, потом идёт процесс разморозки. И в течение пяти дней после разморозки он имеет нормальные качества потребительские, как и в Беларуси. Уже армяне знают, что такое белорусский хлеб, люди приходят именно за хлебом зачастую.

Экспортировать белорусский хлеб начали всего 10 лет назад, и тогда, за весь 2005 год зарубежными поставками заработали 30.000 долларов. Сегодня заграничными продажами зарабатывают в 10 раз больше. Не за год – всего за месяц!