Осколки каски, фрагмент компаса и небольшой ремешок. Как выглядят личные вещи солдата, найденные вместе с его останками

Новости Беларуси. Уже совсем скоро все капсулы с землей из воинских захоронений поместят в специально отведенные ниши, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кстати, сердцем усыпальницы крипты храма считают символические захоронения.

Анна Зайцева, руководитель проекта «Музей памяти»:

В данном саркофаге хранятся останки воина, который погиб в далеком 1941 году. По антропологической экспертизе, это был совершенно юный молодой человек, который погиб в битве на Днепре под Лоевом Гомельской области. Имя его установить не удалось, потому что при нем не было медальона. К сожалению, он остался для нас неизвестным. Как не допустить искажения фактов о войне? Мнение эксперта

От безымянного солдата за 75 лет остались осколки каски, фрагмент компаса и небольшой ремешок. Это экспозиция в «Музее памяти», который как раз и откроется в канун великого праздника. Как спали в землянках солдаты, и что обязательно должно было быть внутри?