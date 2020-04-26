Осколки каски, фрагмент компаса и небольшой ремешок. Как выглядят личные вещи солдата, найденные вместе с его останками

Новости Беларуси. Уже совсем скоро все капсулы с землей из воинских захоронений поместят в специально отведенные ниши, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кстати, сердцем усыпальницы крипты храма считают символические захоронения.
Новости Беларуси. Уже совсем скоро все капсулы с землей из воинских захоронений поместят в специально отведенные ниши, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кстати, сердцем усыпальницы крипты храма считают символические захоронения.
Анна Зайцева, руководитель проекта «Музей памяти»:
В данном саркофаге хранятся останки воина, который погиб в далеком 1941 году. По антропологической экспертизе, это был совершенно юный молодой человек, который погиб в битве на Днепре под Лоевом Гомельской области. Имя его установить не удалось, потому что при нем не было медальона. К сожалению, он остался для нас неизвестным.
От безымянного солдата за 75 лет остались осколки каски, фрагмент компаса и небольшой ремешок. Это экспозиция в «Музее памяти», который как раз и откроется в канун великого праздника.
Как спали в землянках солдаты, и что обязательно должно было быть внутри?
Анна Зайцева:
Мы убедились в который раз, что в архивах семейных у нас, у белорусов, хранится очень много предметов, которые связаны с Великой Отечественной войной. Буквально недавно нам поступил уникальный просто документ, учитывая, что ему больше 75 лет, – это боевая характеристика одного из партизан из партизанского отряда «Мститель», написанная на имя Василия Воронянского. Об этом человеке мы можем узнать очень многое. Мы попытаемся найти его семью.
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