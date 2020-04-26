«Эта память никогда не должна забываться». Три истории военного времени, которые не оставляют равнодушными

Новости Беларуси. Каждая собранная песчинка с места воинского захоронения – это не одна история, а сотни или, скорее, тысячи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Рассказать обо всех – не хватит и целой передачи, но все-таки некоторые мы покажем.

Говорят, что и от одного солдата тоже зависел исход войны. Таким солдатом был и дедушка Ильдара – Николай Степанов. Родился в 1922 году, а на военную службу был призван в 1941-м. Взрывал вражеские поезда, мосты, по трое суток приходилось находиться в болоте, окруженном врагами. И это лишь малый фронт. Николай Степанов даже и подумать не мог, что вернется с той войны домой. «Словами нельзя передать, что там было! Месиво. Страшно было». Воспоминания ветерана-фельдшера о ВОВ А вот бабушка Ильдара была труженицей тыла, работала на заводе в Оренбургской области токарем и вытачивала снаряды для «катюши». Поэтому для внука акция – это нечто особенное.

Ильдар Степанов:

Забор земли, который осуществлялся, даже в нашем районе (я сам принимал участие в этом) – для меня действительно это честь. Мы все сегодня, я думаю, пришли на это мероприятие по зову сердца. Потому что уже 75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война, а память о наших прадедах, дедах, которые отдали за нас жизнь, до сих пор живет в наших сердцах.

Иван Пушнов:

В этом подъезде проживал Знак Петр Никитович. После войны до 1966 года. «Противники бились, как львы». Воспоминания немцев о сражениях за Могилёв Петр Никитович – дядя нашего героя – жил в Амурской области, там его и застала война. Командир отдела телефонистов, старший матрос отдельного артдивизиона, а после войны, в 1966 году, строил Лукомльскую ГРЭС. Иван Пушнов:

Взяли землю – это для памяти. Эта память никогда не должна забываться. Они нам подарили Победу, и мы должны ее беречь. Это то же самое, что нам подарили жизнь. Что смог – сохранил: медали разные – за 20 лет Победы, за 30, 40. Так же трепетно хранит фотографии, медали и все напоминающее об отце и Юрий.

Юрий Величкевич:

Мой отец закончил войну в 20 лет. Здесь, вот на этой фотографии, ему 21 год. В 1942-м, будучи 18-летним юношей, Петр Прокофьевич получил повестку в военкомат. Определили: нужно готовить на командира. Ускоренный курс – 9 месяцев. И вот уже отец Петра – младший лейтенант.