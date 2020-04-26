«Эта память никогда не должна забываться». Три истории военного времени, которые не оставляют равнодушными

Новости Беларуси. Каждая собранная песчинка с места воинского захоронения – это не одна история, а сотни или, скорее, тысячи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Рассказать обо всех – не хватит и целой передачи, но все-таки некоторые мы покажем.
Новости Беларуси. Каждая собранная песчинка с места воинского захоронения – это не одна история, а сотни или, скорее, тысячи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Рассказать обо всех – не хватит и целой передачи, но все-таки некоторые мы покажем.
Говорят, что и от одного солдата тоже зависел исход войны. Таким солдатом был и дедушка Ильдара – Николай Степанов. Родился в 1922 году, а на военную службу был призван в 1941-м. Взрывал вражеские поезда, мосты, по трое суток приходилось находиться в болоте, окруженном врагами. И это лишь малый фронт. Николай Степанов даже и подумать не мог, что вернется с той войны домой.
«Словами нельзя передать, что там было! Месиво. Страшно было». Воспоминания ветерана-фельдшера о ВОВ
А вот бабушка Ильдара была труженицей тыла, работала на заводе в Оренбургской области токарем и вытачивала снаряды для «катюши». Поэтому для внука акция – это нечто особенное.
Ильдар Степанов:
Забор земли, который осуществлялся, даже в нашем районе (я сам принимал участие в этом) – для меня действительно это честь. Мы все сегодня, я думаю, пришли на это мероприятие по зову сердца. Потому что уже 75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война, а память о наших прадедах, дедах, которые отдали за нас жизнь, до сих пор живет в наших сердцах.
Читайте также:
«Чтобы память не угасала». Что значит для белорусов акция «Во славу общей Победы»
«Взять по крупице». Как собирают землю с воинских захоронений и кто придумывает дизайн капсул
Осколки каски, фрагмент компаса и небольшой ремешок. Как выглядят личные вещи солдата, найденные вместе с его останками
911 погибших. Жительница сожжённой во время войны деревни вспоминает те страшные дни
Живет память в сердце и у Ивана Александровича.
Иван Пушнов:
В этом подъезде проживал Знак Петр Никитович. После войны до 1966 года.
«Противники бились, как львы». Воспоминания немцев о сражениях за Могилёв
Петр Никитович – дядя нашего героя – жил в Амурской области, там его и застала война. Командир отдела телефонистов, старший матрос отдельного артдивизиона, а после войны, в 1966 году, строил Лукомльскую ГРЭС.
Иван Пушнов:
Взяли землю – это для памяти. Эта память никогда не должна забываться. Они нам подарили Победу, и мы должны ее беречь. Это то же самое, что нам подарили жизнь. Что смог – сохранил: медали разные – за 20 лет Победы, за 30, 40.
Так же трепетно хранит фотографии, медали и все напоминающее об отце и Юрий.
Юрий Величкевич:
Мой отец закончил войну в 20 лет. Здесь, вот на этой фотографии, ему 21 год.
В 1942-м, будучи 18-летним юношей, Петр Прокофьевич получил повестку в военкомат. Определили: нужно готовить на командира. Ускоренный курс – 9 месяцев. И вот уже отец Петра – младший лейтенант.
Юрий Величкевич:
Вели бои на территории Украины, Харьковская область. Там он получил тяжелое ранение осколочным снарядом. Осколок от снаряда прилетел на их территорию в бою и попал в ногу – в голень и бедро. Четыре месяца лечения, потом снова на фронт. Уже был 4-й Украинский фронт после этого. С боями прошли Беларусь, Польшу, Чехословакию. В Чехословакии он закончил войну.