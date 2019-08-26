Прямой эфир

Зачем сняли навес с остановочного пункта на трассе Минск-Гродно: жители обратились на СТВ

26 августа 2019 18:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В адрес телеканала СТВ поступила жалоба от жителей Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На трассе Минск-Гродно демонтировали навес с остановочного пункта рядом с садовым товариществом «Подгорье».

Зачем сняли навес с остановочного пункта на трассе Минск-Гродно: жители обратились на СТВ-1

Зачем сняли навес с остановочного пункта на трассе Минск-Гродно: жители обратились на СТВ-3

Зачем сняли навес с остановочного пункта на трассе Минск-Гродно: жители обратились на СТВ-5

Для тех, у кого нет личного транспорта – это настоящая проблема. Ведь ждать автобус приходится долго, а погода бывает капризной: во время дождя спрятаться просто негде. Наш корреспондент Вероника Сайко отправилась на место и узнала, когда проблема может решиться.

Все подробности – в видеоматериале.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Вероника Сайко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вакцинация против гриппа в Минской области начнётся в сентябре
26 августа 2019 18:03

Вакцинация против гриппа в Минской области начнётся в сентябре

Зарплаты учителей, объём домашних заданий и новая система подсчёта итогов ЦТ. Президент принял с докладом Игоря Карпенко
26 августа 2019 17:45

Зарплаты учителей, объём домашних заданий и новая система подсчёта итогов ЦТ. Президент принял с докладом Игоря Карпенко

Александр Лукашенко о белорусских учителях: Это центральная фигура в нашем обществе
26 августа 2019 17:40

Александр Лукашенко о белорусских учителях: Это центральная фигура в нашем обществе