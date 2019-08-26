Зачем сняли навес с остановочного пункта на трассе Минск-Гродно: жители обратились на СТВ

Новости Беларуси. В адрес телеканала СТВ поступила жалоба от жителей Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На трассе Минск-Гродно демонтировали навес с остановочного пункта рядом с садовым товариществом «Подгорье».

Для тех, у кого нет личного транспорта – это настоящая проблема. Ведь ждать автобус приходится долго, а погода бывает капризной: во время дождя спрятаться просто негде. Наш корреспондент Вероника Сайко отправилась на место и узнала, когда проблема может решиться.