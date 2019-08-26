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Вакцинация против гриппа в Минской области начнётся в сентябре

26 августа 2019 18:03
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Новости Беларуси. Около 40 % жителей Минской области в 2019 году планируют сделать прививку против гриппа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Вакцинация пройдет с сентября по ноябрь. 

Кстати, как свидетельствует статистика, благодаря активному участию в вакцинации населения в 2018 году не наблюдалось всплеска заболеваемости гриппом. Уменьшилось и количество обращений к медикам с острыми респираторно-вирусными инфекциями.

Вакцинация против гриппа в Минской области начнётся в сентябре-1

Марина Качкан, заведующая отделением Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Заболеваемость гриппом населения Минской области в эпидсезон 2018-2019 по сравнению с эпидсезоном 2017-2018 года уменьшилась практически в два раза. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями уменьшилась в 1,1 раза.

Анализ данных за 2018 год показал, что заболеваемость среди привитых людей была в 10 раз меньше, чем среди тех, кто отказался от вакцинации.

Вакцинация против гриппа в Минской области начнётся в сентябре-4

# Прививки # общество # Марина Качкан # Фотофакт

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