Вакцинация против гриппа в Минской области начнётся в сентябре

Новости Беларуси. Около 40 % жителей Минской области в 2019 году планируют сделать прививку против гриппа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Вакцинация пройдет с сентября по ноябрь.
Кстати, как свидетельствует статистика, благодаря активному участию в вакцинации населения в 2018 году не наблюдалось всплеска заболеваемости гриппом. Уменьшилось и количество обращений к медикам с острыми респираторно-вирусными инфекциями.
Марина Качкан, заведующая отделением Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Заболеваемость гриппом населения Минской области в эпидсезон 2018-2019 по сравнению с эпидсезоном 2017-2018 года уменьшилась практически в два раза. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями уменьшилась в 1,1 раза.
Анализ данных за 2018 год показал, что заболеваемость среди привитых людей была в 10 раз меньше, чем среди тех, кто отказался от вакцинации.