Вакцинация против гриппа в Минской области начнётся в сентябре

Новости Беларуси. Около 40 % жителей Минской области в 2019 году планируют сделать прививку против гриппа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Вакцинация пройдет с сентября по ноябрь.

Кстати, как свидетельствует статистика, благодаря активному участию в вакцинации населения в 2018 году не наблюдалось всплеска заболеваемости гриппом. Уменьшилось и количество обращений к медикам с острыми респираторно-вирусными инфекциями.