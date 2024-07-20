Работа МЧС – пример мужества. Съёмочная группа СТВ испытала на себе всю сложность профессии

На один день окунулась в самую благородную профессию и наш корреспондент Алеся Иванова.

Оказать первую помощь пострадавшим, потушить пожар и спасти человека из горящей квартиры. На базе Университета гражданской защиты МЧС прошел семинар для работников средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем приняли участие более полусотни журналистов и блогеров. Им предстояло пройти 8 испытаний на интерактивных площадках – это то, с чем каждый день сталкиваются спасатели.

Именно так выглядят обычные будни представителей самой отважной профессии. За каждой спасенной жизнью – не один год подготовки и ежедневные тренировки. В этой работе счет идет даже не на минуты. Для того чтобы надеть боевку и отправиться на вызов, у спасателя 20 секунд.

Алеся Иванова, корреспондент:

В 20 секунд мы точно не вложились. А на сколько удобно передвигаться в этой форме?