Работа МЧС – пример мужества. Съёмочная группа СТВ испытала на себе всю сложность профессии
Оказать первую помощь пострадавшим, потушить пожар и спасти человека из горящей квартиры. На базе Университета гражданской защиты МЧС прошел семинар для работников средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем приняли участие более полусотни журналистов и блогеров. Им предстояло пройти 8 испытаний на интерактивных площадках – это то, с чем каждый день сталкиваются спасатели.
На один день окунулась в самую благородную профессию и наш корреспондент Алеся Иванова.
Именно так выглядят обычные будни представителей самой отважной профессии. За каждой спасенной жизнью – не один год подготовки и ежедневные тренировки. В этой работе счет идет даже не на минуты. Для того чтобы надеть боевку и отправиться на вызов, у спасателя 20 секунд.
Алеся Иванова, корреспондент:
В 20 секунд мы точно не вложились. А на сколько удобно передвигаться в этой форме?
Сергей Козик, заместитель начальника учебной пожарной аварийно-спасательной части Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:
Нужна соответственная физическая форма, потому что жарко. Это выносливость в первую очередь, это сила. В этом обмундировании еще нужно что-то делать в экстремальных температурах.
В помощь спасателям – современная техника, которая позволяет тушить возгорания даже на самых высоких этажах. В числе таких машин коленчатый подъемник, способный за пару минут доставить пожарного на высоту до 50 метров. Сегодня и мы испытали на себе всю отважность этой профессии.
Работа МЧС – пример мужества и силы духа. И сегодня журналисты в этом убедились на личном опыте. Оказать первую помощь, потушить пожар и деблокировать пострадавшего при аварии – все это теперь в багаже навыков и нашей съемочной группы. Сегодня СМИ являются настоящим проводником в самых важных вопросах. А когда речь идет о безопасности и сохранении человеческой жизни, права на ошибку нет.
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