В Беларуси не планируют менять сроки отпуска по уходу за ребенком

Новости Беларуси. Менять сроки отпуска по уходу за ребенком в Беларуси пока не планируют. 23 декабря заместитель премьер-министра Наталья Кочанова встречалась с коллективом одного из предприятий легкой промышленности в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будут продолжены меры, направленные на поддержку семьи и материнства – это семейный капитал, выплата пособий. При этом в правительстве не скрывают: есть и проблемные предприятия, которые задолжали своим работникам.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Конечно, есть проблемы по выплате заработной платы на ряде предприятий, но вместе с тем я хочу вас заверить, что все эти предприятия находятся на контроле. Правительство принимает все меры для того, чтобы заработная плата была выплачена своевременно. Люди должны иметь работу. То есть если предприятие закрывается, надо этих людей трудоустраивать, находить им место работы. Для того чтобы люди могли иметь место работы и средства для существования, для жизни.