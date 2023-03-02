Его работы яркие и необычные. В Национальной библиотеке открылась выставка белорусского художника Фёдора Ястреба

От масляных пейзажей до миниатюрных акварелей и сонетов. Недаром говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Именно таким был Федор Ястреб – художник, галерист, педагог, искусствовед. К 70-летию со дня рождения выдающегося белоруса в Национальной библиотеке Беларуси открылась выставка «Жыццё як час сарванай ружы», рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Виктория Харитонова, заведующая сектором художественных выставок Национальной библиотеки Беларуси:

Человек творческий и многогранный, очень яркий, необычный. Предстает на нашей выставке в нескольких своих амплуа: как галерист и куратор, он был автором и организатором ярких международных проектов – фестиваля цифрового искусства Terra Nova, биеннале современной живописи COLORFEST, а также ежегодных выставок «Кветкавы рай» и «Арт-линия», выставка графики. Многие сотрудники «алмаза знаний» помнят своего незаурядного коллегу. Участник ряда международных и республиканских художественных выставок и мероприятий, Федор Ястреб был членом Белорусского союза художников, председателем Международной гильдии живописцев, доцентом Белорусского государственного университета культуры и искусств, а также основателем и первым заведующим отделом галерейно-выставочной деятельности Национальной библиотеки Беларуси.

Светлана Зайко, главный библиотекарь сектора организации книжных выставок Национальной библиотеки Беларуси:

Я пришла, когда он был руководителем этого отдела. Я сомневалась, думала, что это большая ответственность, но он меня убедил, что это интересная работа, элитный отдел, он так говорил. Работать с ним было всегда интересно, он своей энергией заряжал, проекты получались яркие и интересные. Благодаря ему галерейная жизнь «алмаза» в прямом смысле заиграла новыми красками. Светлана Зайко:

В библиотеке открывались международные мероприятия, масштабные проекты – первый международный фестиваль пейзажа, на базе нашей библиотеки объединялись художники многих стран. К нам приезжали художники из Италии, Германии, Чехии. Это были огромные конкурсы. Виктория Харитонова:

Именно благодаря ему галерейно-выставочная кипучая бурная жизнь посетила Национальную библиотеку, самую большую социокультурную площадку нашей страны. Именно здесь ракурс, атриум, лабиринт, панорама нашей галереи с ним расцвели. Он понимал и видел очень хорошо, какой автор, какое сочетание авторов в какой галерее будут наилучшим образом смотреться.

Именно поэтому оригинальным проектам Федора Адамовича и его интервью отведена важная часть экспозиции. Светлана Зайко:

Более 50 документов здесь представлены, статьи из периодических изданий, в которых можно будет познакомиться с ним как с художником, как с личностью статьи, которые выходили уже после того, как он ушел. Статьи, которые рассказывают о его проектах. Представлена также его монография, которую он успел выпустить, «Мастацтва ў сацыяльнай прасторы». Мы ее презентовали. Также представлено пять томиков его сонетов. Виктория Харитонова:

Его живопись акварельна, его акварельные работы очень живописны. Интересно и нельзя не отметить, что сонеты Федора Адамовича словно нарисованы, они не написаны, они будто бросаются образами красочными. Сначала в первой строфе мы видим один очень красочно описанный, во второй строфе следующий, мы будто рассматриваем живописное полотно сверху донизу. Не меньше впечатляют и картины мастера. Все работы под стать автору – масштабные, колоритные и наполненные смыслом.

Виктория Харитонова:

В экспозиции хорошо известная зрителям, посетителям живопись – яркая, харизматичная, необычная, многоуровневая. Живопись Федора Адамовича Ястреба, в которой читается его особенная манера. Что интересно, в этом году мы представляем также его акварельные работы 80-90-х годов, периода становления его и поиска своего стиля и манеры. Необычно то, что художника уже нет 8 лет, а он может удивить своих зрителей и своих почитателей. Мы словно присутствуем, попадая на эту выставку, на премьере работы, которые до этого хранились в мастерской и были предоставлены для выставки семьей живописца. Его полотна ни с какими другими не перепутаешь – для них характерен особый стиль. Красочный мир Федора Ястреба отличается декоративностью и монументальностью, ему присущи полет и уютная камерность композиций. Правда, акценты в творчестве с годами менялись.

Виктория Харитонова:

В экспозиции представлены и живописные работы последних лет, малоформатные, он уже не работал с большими полотнами. Работы были более порывистыми, напряженными, но в то же время сдержанными, чуть менее оптимистичными, чем это было до того. Не настолько наполненными сказкой, летящими образами, как мы можем наблюдать в ранних работах. Выставка дает уникальную возможность заглянуть в мастерскую художника: многие произведения до сих пор никогда не экспонировались. Представлены здесь и две живописные работы, подаренные автором в коллекцию библиотеки, – «Брошенные лодки» и «Встреча с единорогом». Но в последние годы мастера живопись уступила место поэзии. Средством передать чувства и поделиться мыслями стало слово. Виктория Харитонова:

В последние годы жизни он склонялся к тому, чтобы больше уделять внимание слову как средству передачи образных своих путешествий. И это вылилось в пять сборников поэтических сонетов.

Название выставки – «Жыццё як час сарванай ружы» – тоже строка из сонета Федора Ястреба, открывающая одноименный поэтический сборник мастера. Стихотворение глубокое и трогательное, стало эпиграфом к трагичной судьбе автора, которая оборвалась на взлете. Узнать больше о жизни и творчестве именитого земляка можно в галерее «Атриум» до 9 апреля. Ну а самое удивительное ждет на высоте! Утки, знающие толк в синхронном плавании, величественные олени и могучие зубры, тающая на ветру паутинка и невероятные пейзажи самой северной точки Беларуси. Увидеть красоту родного края можно на 22-м этаже Национальной библиотеки.

Виктория Харитонова:

Выставка – результат работы Красноборской школы фотографии, которая состоялась летом 2022 года. На две недели студенты – победители конкурса «Молодежный взгляд» отправились в Красноборскую пущу. Там под руководством известных белорусских фотографов и автора, куратора проекта Сергея Плыткевича они учились мудрости фотографии, дикой природы, ночного неба, создавали свои проекты. Выставка знакомит зрителей с крупнейшим в Беларуси республиканским ландшафтным заказником «Красный Бор», его пейзажами, лесными экосистемами, редкими растениями и животными, занесенными в Красную книгу, а также с архитектурным наследием, сохранившимся в Верхнедвинском районе.

Виктория Харитонова:

Результаты проекта представлены на выставке впервые. В экспозиции работы известных белорусских авторов – Сергея Плыткевича, Валерия Ведренко, а также тех счастливчиков, шести студентов, которые отправились в «Красный Бор». Фотографии восхищают чарующими видами ледниковых озер, рек, холмов, лесов, ощущением свободного пространства и первозданной естественности. Звездное небо и озеро Изубрица, туман над озером Белое, река Свольна с высоты птичьего полета поражают величием. Завораживают портреты зубров, кукушки, зимородка, длиннохвостой кугаковки, динамичные фото лосей, оленей, ланей и других обитателей пущи. Ну а что больше всего понравилось посетителям? Узнаем прямо сейчас.

Людмила Игнатова:

Мы пришли на обзорную площадку, но поскольку плохая погода, мы решили зайти на выставку на 22-м этаже, которую организовали. Были приятно удивлены, настолько оригинальные фотографии, это все пейзажи Беларуси, я была настолько поражена, удивлена.

Светлана Гуляк:

Узнаешь больше Беларусь, успехов этим фотографам, чтобы у них все получалось, побольше ездили по Беларуси, нас знакомили с нашей страной.

Миша Жук:

Мне понравились животные. Зубр, змея, сова.