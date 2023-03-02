В Солигорске открылся военно-патриотический клуб «Родник»
Новости Беларуси. В Солигорске открылся военно-патриотический клуб «Родник». Его работа направлена на физическое и патриотическое воспитание, интеллектуальное развитие молодежи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Рукопашный бой, тактическая и строевая подготовка – каждый может выбрать направление по интересам.
На занятиях побывала наш корреспондент Влада Родовская.
Влада Родовская, корреспондент:
Знать историю и быть настоящим патриотом. В Солигорске открылся военно-патриотический клуб «Родник». Здесь для ребят предусмотрены занятия по строевой, медицинской и даже огневой подготовке.
Уроки рукопашного боя, разборка и сборка оружия, экскурсии – воспитанники клуба с удовольствием посещают все занятия. Сюда записалось уже 100 школьников.
Далее смотрите в видеоматериале.
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