Новости Беларуси. В Солигорске открылся военно-патриотический клуб «Родник». Его работа направлена на физическое и патриотическое воспитание, интеллектуальное развитие молодежи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Рукопашный бой, тактическая и строевая подготовка – каждый может выбрать направление по интересам. На занятиях побывала наш корреспондент Влада Родовская.

Влада Родовская, корреспондент:

Знать историю и быть настоящим патриотом. В Солигорске открылся военно-патриотический клуб «Родник». Здесь для ребят предусмотрены занятия по строевой, медицинской и даже огневой подготовке.