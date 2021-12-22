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«Взрослые с удовольствием работают волшебниками». Как поздравили детей в Минской областной клинической больнице?

22 декабря 2021 14:19
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Новости Беларуси. В центральном регионе продолжается масштабный марафон добра. Акция «Наши дети» охватывает все больше населенных пунктов области. Ярко прошел праздник в Минской областной детской клинической больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Новогоднее мероприятие для ребят организовал Белорусский детский фонд. В гости к юным пациентам пришли сказочные герои и веселые аниматоры – провели игры и конкурсы, а также подарили памятные подарки и сладкие наборы.

Подробнее в сюжете Юлии Минич.

«Взрослые с удовольствием работают волшебниками». Как поздравили детей в Минской областной клинической больнице?-1

Юлия Минич, корреспондент:
Традиционно накануне Нового года и Рождества Минскую областную детскую клиническую больницу посещают гости. Взрослые с удовольствием работают волшебниками. Для юных пациентов они устроили яркий праздник. Веселые песни, увлекательные конкурсы и, конечно, сладкие подарки.

«Взрослые с удовольствием работают волшебниками». Как поздравили детей в Минской областной клинической больнице?-4

Десятки любопытных глаз, веселые голоса и звонкий смех. В большом праздничном хороводе дети из четырех отделений больницы. Для них – музыка, песни, шоу мыльных пузырей и главные персонажи – Дед Мороз и Снегурочка. Праздник начинается.

Подробности в видеоматериале.

# Новый год # общество # Константин Васюкевич # Екатерина Метелица # Виктория Кучура # Наталья Кучура # Дмитрий Зайцев # Галина Пронько # Юлия Минич # Фотофакт

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