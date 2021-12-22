«Взрослые с удовольствием работают волшебниками». Как поздравили детей в Минской областной клинической больнице?

Новости Беларуси. В центральном регионе продолжается масштабный марафон добра. Акция «Наши дети» охватывает все больше населенных пунктов области. Ярко прошел праздник в Минской областной детской клинической больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Новогоднее мероприятие для ребят организовал Белорусский детский фонд. В гости к юным пациентам пришли сказочные герои и веселые аниматоры – провели игры и конкурсы, а также подарили памятные подарки и сладкие наборы.

Подробнее в сюжете Юлии Минич.