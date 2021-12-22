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Инфокиоск, оценка работы, детская комната. В Минске обсудили, чего не хватает службе «Одно окно»

22 декабря 2021 14:03
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Новости Беларуси. Круглосуточное видеонаблюдение, интерактивная оценка работы сотрудников, инфокиоск и наличие детской комнаты. Повышение качества обслуживания населения службой «Одно окно» обсудили на семинаре в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Инфокиоск, оценка работы, детская комната. В Минске обсудили, чего не хватает службе «Одно окно»-1

В нем приняли участие более 80 представителей Министерства юстиции, ЖКХ, энергетики, Национального центра электронных услуг и должностные лица администраций всех областей. Встреча прошла на базе администрации Заводского района. Здесь функционирует лучшая служба «Одно окно» по итогам 2021 года. За это время со стороны жителей района не поступило ни одной жалобы в адрес сотрудников.

Инфокиоск, оценка работы, детская комната. В Минске обсудили, чего не хватает службе «Одно окно»-4

Александр Крымский, управляющий делами администрации Заводского района:
Основные, конечно, это вопросы, относящиеся к физическим лицам, порядка 30 – к юридическим. Есть еще и иные вопросы. В нашей службе созданы все условия как для работы сотрудников, так и для граждан. У нас есть электронная очередь, информационная панель, на которую выведены основные ссылки нашего официального сайта, в том числе, административные процедуры, история района, наши координаты, графики приема должностными лицами и так далее. Социальный паспорт района.

Инфокиоск, оценка работы, детская комната. В Минске обсудили, чего не хватает службе «Одно окно»-7

В службе «Одно окно» Заводского района созданы максимально удобные условия для посетителей. Просторное помещение рассчитано на 10 кабинок. Прием ведется по электронной очереди. Каждый желающий может оценить работу специалиста – достаточно воспользоваться электронном табло. Создана безбарьерная среда. В наличии питьевая вода для посетителей.

# Государственная социальная политика # общество # Александр Крымский # Фотофакт

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