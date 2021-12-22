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Дмитрий Пиневич: охрана материнства и детства для Беларуси является визитной карточкой и гордостью отечественного здравоохранения

22 декабря 2021 14:14
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Новости Беларуси. Самое современное медицинское оборудование и одна из лучших реанимаций в стране. В Бресте открыли новый корпус детской областной больницы, где принимают маленьких пациентов со всего региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Пиневич: охрана материнства и детства для Беларуси является визитной карточкой и гордостью отечественного здравоохранения-1

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Служба охраны материнства и детства для Беларуси, для системы здравоохранения, является визитной карточкой. И показатели, которые сформировались за последние десятилетия, являются гордостью отечественного здравоохранения. Выстроена четырехуровневая система оказания медицинской помощи. Мы находимся на третьем уровне. Этот корпус сконцентрировал в себе все самые тяжелые нозологии, которые есть в целом, и свозятся сюда все детки из Брестского региона.

«Доступность у нас и не страдала». В Бресте открыли новый корпус детской областной больницы (здесь подробности).

# Медицина # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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