Дмитрий Пиневич: охрана материнства и детства для Беларуси является визитной карточкой и гордостью отечественного здравоохранения

Новости Беларуси. Самое современное медицинское оборудование и одна из лучших реанимаций в стране. В Бресте открыли новый корпус детской областной больницы, где принимают маленьких пациентов со всего региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Служба охраны материнства и детства для Беларуси, для системы здравоохранения, является визитной карточкой. И показатели, которые сформировались за последние десятилетия, являются гордостью отечественного здравоохранения. Выстроена четырехуровневая система оказания медицинской помощи. Мы находимся на третьем уровне. Этот корпус сконцентрировал в себе все самые тяжелые нозологии, которые есть в целом, и свозятся сюда все детки из Брестского региона.