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«Взбиралась на стул и пела «Муси-пуси, миленький мой». Анна Трубецкая о том, как пришла на большую сцену

10 марта 2022 13:28
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Амбициозная, эффектная, с потрясающей харизмой и огоньками в глазах – вот так можно охарактеризовать эту девушку. Финалистка шоу «Голос» и «Х-фактор» Анна Трубецкая и сегодня покоряет музыкальный Олимп. Талантливая певица, блогер и солистка кавер-бэнд стала участницей нового проекта на телеканале РТР-Беларусь, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

«Новое имя». Концерт Анны Трубецкой – 05.03.2022 (смотрите здесь).

«Взбиралась на стул и пела «Муси-пуси, миленький мой». Анна Трубецкая о том, как пришла на большую сцену-1

Анна Трубецкая, певица:
Проект «Новое имя» был придуман руководством Дворца Республики, и основная философия этого проекта – открывать новые имена, давать возможность звучать молодым талантам, выступать на престижных площадках с престижным коллективом. И я удостоена чести открыть этот проект и стать его первым артистом.

Анна Сушкова, корреспондент:
Давай немножко поговорим о тебе. Как давно ты поешь? С чего все начиналось?

«Взбиралась на стул и пела «Муси-пуси, миленький мой». Анна Трубецкая о том, как пришла на большую сцену-4

Анна Трубецкая:
Я пою с 6 лет. Я взбиралась на стул на домашних праздниках и пела песню «Муси-пуси, миленький мой». В этот момент мои родители поняли, что нужно связывать жизнь с музыкой. Они не ошиблись, и так я пошла в музыкальную школу, потом в колледж искусств, университет культуры, институт современных знаний. Вот так моя жизнь связана с музыкой.

Анна Сушкова:
Какие личные проекты у тебя развиваются? Что ты планируешь?

«Взбиралась на стул и пела «Муси-пуси, миленький мой». Анна Трубецкая о том, как пришла на большую сцену-7

Анна Трубецкая:
Вся моя жизнь связана с музыкой, и я не представляю сегодня свою жизнь без сцены. Однозначно это то, что занимает огромную часть моей жизни. Поэтому единственный масштабный проект – это и есть сцена. Я плодотворно работаю над тем, чтобы совершенствоваться и становиться с каждым днем лучшей версией себя.

Анна Сушкова:
Может, есть мечта на мировой сцене выступить?

«Взбиралась на стул и пела «Муси-пуси, миленький мой». Анна Трубецкая о том, как пришла на большую сцену-10

Анна Трубецкая:
Конечно. У любого артиста, певицы есть мечта покорить большую сцену. У меня здоровые амбиции. Конечно, у меня есть цели и планы. О мечтах вообще не принято рассказывать. Но могу сказать, что моя ближайшая цель, учитывая, что мой концерт состоялся во Дворце Республики, в Малом зале – это Большой зал Дворца Республики.

Анна Сушкова:
Где зрители могут увидеть твое творчество, послушать песни, посмотреть клипы?

«Взбиралась на стул и пела «Муси-пуси, миленький мой». Анна Трубецкая о том, как пришла на большую сцену-13

Анна Трубецкая:
Я достаточно активно веду свои социальные сети, мое творчество и жизнь можно увидеть там. Также есть много видео в YouTube. В любой соцсети меня можно найти.

# Белорусские исполнители # общество # Анна Трубецкая # Анна Сушкова # Фотофакт

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