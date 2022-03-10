«Взбиралась на стул и пела «Муси-пуси, миленький мой». Анна Трубецкая о том, как пришла на большую сцену

Амбициозная, эффектная, с потрясающей харизмой и огоньками в глазах – вот так можно охарактеризовать эту девушку. Финалистка шоу «Голос» и «Х-фактор» Анна Трубецкая и сегодня покоряет музыкальный Олимп. Талантливая певица, блогер и солистка кавер-бэнд стала участницей нового проекта на телеканале РТР-Беларусь, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. «Новое имя». Концерт Анны Трубецкой – 05.03.2022 (смотрите здесь).

Анна Трубецкая, певица:

Проект «Новое имя» был придуман руководством Дворца Республики, и основная философия этого проекта – открывать новые имена, давать возможность звучать молодым талантам, выступать на престижных площадках с престижным коллективом. И я удостоена чести открыть этот проект и стать его первым артистом. Анна Сушкова, корреспондент:

Давай немножко поговорим о тебе. Как давно ты поешь? С чего все начиналось?

Анна Трубецкая:

Я пою с 6 лет. Я взбиралась на стул на домашних праздниках и пела песню «Муси-пуси, миленький мой». В этот момент мои родители поняли, что нужно связывать жизнь с музыкой. Они не ошиблись, и так я пошла в музыкальную школу, потом в колледж искусств, университет культуры, институт современных знаний. Вот так моя жизнь связана с музыкой. Анна Сушкова:

Какие личные проекты у тебя развиваются? Что ты планируешь?

Анна Трубецкая:

Вся моя жизнь связана с музыкой, и я не представляю сегодня свою жизнь без сцены. Однозначно это то, что занимает огромную часть моей жизни. Поэтому единственный масштабный проект – это и есть сцена. Я плодотворно работаю над тем, чтобы совершенствоваться и становиться с каждым днем лучшей версией себя. Анна Сушкова:

Может, есть мечта на мировой сцене выступить?

Анна Трубецкая:

Конечно. У любого артиста, певицы есть мечта покорить большую сцену. У меня здоровые амбиции. Конечно, у меня есть цели и планы. О мечтах вообще не принято рассказывать. Но могу сказать, что моя ближайшая цель, учитывая, что мой концерт состоялся во Дворце Республики, в Малом зале – это Большой зал Дворца Республики. Анна Сушкова:

Где зрители могут увидеть твое творчество, послушать песни, посмотреть клипы?