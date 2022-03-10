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На повестке и ситуация в Украине. Переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным состоятся 11 марта в Москве

10 марта 2022 13:01
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Новости Беларуси. Президент Беларуси совершит рабочий визит в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11 марта в Москве состоятся переговоры Александра Лукашенко с его коллегой Владимиром Путиным.  

На повестке и ситуация в Украине. Переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным состоятся 11 марта в Москве-1

Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления. На повестке дня также обстановка в регионе и в Украине.  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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