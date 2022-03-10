На повестке и ситуация в Украине. Переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным состоятся 11 марта в Москве

Новости Беларуси. Президент Беларуси совершит рабочий визит в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11 марта в Москве состоятся переговоры Александра Лукашенко с его коллегой Владимиром Путиным.
Новости Беларуси. Президент Беларуси совершит рабочий визит в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11 марта в Москве состоятся переговоры Александра Лукашенко с его коллегой Владимиром Путиным.
Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления. На повестке дня также обстановка в регионе и в Украине.