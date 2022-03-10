«Становится всё интереснее». Как в музыкальном колледже Глинки прошёл традиционный весенний концерт?

Весна, джаз и любовь. Если уже и признаваться в самых теплых чувствах обаятельным и привлекательным, то лучше это делать на высоких нотах. В столичном музыкальном колледже имени Глинки в преддверии Международного женского дня прошел праздничный концерт, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Алексей Снитко, директор Минского государственного музыкального колледжа имени М.И. Глинки:

Сегодняшний концерт называется «Весна+Джаз=Класс». Этот концерт стал уже традиционным в стенах нашего колледжа. Он дает возможность нашим учащимся и педагогам эстрадного отделения поздравить самую замечательную, прекрасную, обаятельную половину человечества, наших прекрасных женщин.

В программу вошли известные произведения джазовой и эстрадной музыки. «Can’t Buy Me Love» Пола Маккартни, «Desafinado» Антониу Карлоса Жобима и «Хэппи чип» легендарного белорусского трубача и композитора, руководителя эстрадного оркестра колледжа Николая Федоренко.

Николай Федоренко, преподаватель отделения искусства эстрады, руководитель и дирижер эстрадного оркестра Минского государственного музыкального колледжа имени М.И. Глинки:

Мы, как всегда, приготовили для наших милых дам очередной концерт. Он с каждым годом усовершенствуется, расширяются рамки колледжа, мы стараемся привлечь ребят из других отделений к участию. Естественно, с этим концерт становится все интереснее. Саксофонисты Алесь Кухарев и Александр Деркач «зажгли» соло, а красивые голоса Михаила Скригана и Марии Шидловской сделали этот вечер просто незабываемым. Были среди артистов оркестра и ученики преподавателя по классу электрогитары Сергея Петраковского.

Сергей Петраковский, преподаватель по классу электрогитары отделения искусства эстрады Минского государственного музыкального колледжа имени М.И. Глинки:

Мои гитаристы, 3 и 4 курс. Надеемся, что в будущем они проявят себя. У меня очень большой класс был, я работаю здесь уже 28 лет, – 45 гитаристов вышли из моего класса. Впереди еще немало ярких музыкальных событий и чистого звучания, которым могут насладиться минчане и гости столицы.

Алексей Снитко:

В колледже реализуется очень много проектов, и мы стараемся каждому значимому событию и в жизни нашей страны, и в жизни нашего колледжа готовить интересные программы. Также очень важной традицией нашего колледжа является празднование Дня колледжа. Это приурочено ко дню рождения великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки, 1 июня, имя которого носит наш колледж. Ну а теперь самое время для поздравлений.