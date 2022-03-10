«Становится всё интереснее». Как в музыкальном колледже Глинки прошёл традиционный весенний концерт?
Весна, джаз и любовь. Если уже и признаваться в самых теплых чувствах обаятельным и привлекательным, то лучше это делать на высоких нотах. В столичном музыкальном колледже имени Глинки в преддверии Международного женского дня прошел праздничный концерт, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Алексей Снитко, директор Минского государственного музыкального колледжа имени М.И. Глинки:
Сегодняшний концерт называется «Весна+Джаз=Класс». Этот концерт стал уже традиционным в стенах нашего колледжа. Он дает возможность нашим учащимся и педагогам эстрадного отделения поздравить самую замечательную, прекрасную, обаятельную половину человечества, наших прекрасных женщин.
В программу вошли известные произведения джазовой и эстрадной музыки. «Can’t Buy Me Love» Пола Маккартни, «Desafinado» Антониу Карлоса Жобима и «Хэппи чип» легендарного белорусского трубача и композитора, руководителя эстрадного оркестра колледжа Николая Федоренко.
Николай Федоренко, преподаватель отделения искусства эстрады, руководитель и дирижер эстрадного оркестра Минского государственного музыкального колледжа имени М.И. Глинки:
Мы, как всегда, приготовили для наших милых дам очередной концерт. Он с каждым годом усовершенствуется, расширяются рамки колледжа, мы стараемся привлечь ребят из других отделений к участию. Естественно, с этим концерт становится все интереснее.
Саксофонисты Алесь Кухарев и Александр Деркач «зажгли» соло, а красивые голоса Михаила Скригана и Марии Шидловской сделали этот вечер просто незабываемым. Были среди артистов оркестра и ученики преподавателя по классу электрогитары Сергея Петраковского.
Сергей Петраковский, преподаватель по классу электрогитары отделения искусства эстрады Минского государственного музыкального колледжа имени М.И. Глинки:
Мои гитаристы, 3 и 4 курс. Надеемся, что в будущем они проявят себя. У меня очень большой класс был, я работаю здесь уже 28 лет, – 45 гитаристов вышли из моего класса.
Впереди еще немало ярких музыкальных событий и чистого звучания, которым могут насладиться минчане и гости столицы.
Алексей Снитко:
В колледже реализуется очень много проектов, и мы стараемся каждому значимому событию и в жизни нашей страны, и в жизни нашего колледжа готовить интересные программы. Также очень важной традицией нашего колледжа является празднование Дня колледжа. Это приурочено ко дню рождения великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки, 1 июня, имя которого носит наш колледж.
Ну а теперь самое время для поздравлений.
Сергей Петраковский:
У нас очень хороший, веселый музыкальный творческий коллектив. И я уверен, что все мужчины, которые здесь работают, любят всех наших очаровательных женщин – педагогов, студентов. Хотел бы пожелать, чтобы у них было добро, красота. Я уверен, что всех их любят! И чтобы это продолжалось долго-долго, под музыку!
Николай Федоренко:
Для всех наших милых дам, самых красивых, прекрасных, с которыми мы встречаемся каждый день. Только открыл двери, зашел – и сразу тебе улыбка и хорошие слова. Уходишь – то же самое. Расписался – всегда пожелают хорошего вечера и хорошего дня, хороших выходных. Естественно, все для них, для наших самых красивых. Счастья, здоровья, любви, чтобы в этом году было побольше солнышка и всего самого прекрасного!
Алексей Снитко:
Пользуясь этой возможностью, хотим пожелать всем дамам хорошего настроения, успехов во всех начинаниях, но самое главное – любви.