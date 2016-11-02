Взаимопонимание есть: «Белавиа» рассчитывает получить компенсацию от Украины за инцидент с самолетом

Новости Беларуси. Экипаж «Белавиа» в ситуации с возвратом белорусского боинга в Жуляны действовал правильно. Заявил 2 ноября журналистам директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Владимир Костин. В Ближайшее время «Белавиа» рассчитывает получить компенсацию затрат по возврату своего борта в Жуляны от украинской стороны, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Анатолий Гусаров, генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:

Достаточно сложно было экипажу принимать решение, но он действовал хладнокровно. Грамотно. В полной мере была обеспечена безопасность полета, безопасность пассажиров.

Мы работаем с нашими коллегами из Украины для того, чтобы определиться по возмещению затрат.

И понимание с их стороны и с нашей стороны есть. В ближайшее время этот вопрос будет закрыт.