В Беларуси начался осенний призыв

Смелым шагом с повесткой в руках Никита направляется на медицинское освидетельствование в военный комиссариат. Оценка состояния здоровья призывника повлияет на главное решение – годен для службы в белорусской армии или нет! Кстати, в этом году перечень заболеваний, благодаря которым службы можно было избежать, сократился.

Таких, как Никита, здоровых, выносливых и физически крепких в нашей армии ждут. Ведь призывной лист в этом году получили примерно 100 тысяч белорусских парней, а служить отправятся около 11 тысяч.

Осенний призыв этого года станет особенным и в связи с принятием нового закона.

Проходить альтернативную службу ребята будут в организациях здравоохранения, жилищно-коммунального, сельского и лесного хозяйств, строительства и благоустройства территорий. Но пока желающих воспользоваться возможностью мало – и это неудивительно! Сроки здесь побольше, а правила такие же строгие как в армии.

Интересный факт: в армии средних веков службу несли лишь дворяне. Аристократический юноша должен был с малолетства учиться искусству владения оружием, после чего мог стать полноправным гражданином.

До конца ноября новобранцы должны будут прибыть на места воинской службы и принесут присягу.