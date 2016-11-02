Белорусские стартаперы планируют создать карту загрязнения окружающей среды

Белорусские стартап-разработки не просто шагают в ногу со временем, но и опережают его. Вадим и Дмитрий – основатели молодой команды, которая уже успела положительно себя зарекомендовать и продолжает активно развиваться. Секрет прост: ребята усердно трудятся и применяют только последние, инновационные технологии.

Первая разработка команды – персональный радиационный монитор нового поколения. Тридцать лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС, но последствия до сих пор дают о себе знать. Для нашей страны тема радиационного загрязнения по-прежнему актуальна.

Изобретение включает несколько режимов: измерение радиационного фона в определённой точке, а также режим постоянного мониторинга. Кроме того, устройство может синхронизироваться со смартфоном.

Измерения показали, что мы находимся в помещении с чистым радиационным фоном. Проведём эксперимент с использованием часов, на которых есть радиоактивное напыление.

Разработчики трудились над созданием прибора около пяти лет. Он значительно превосходит своих предшественников по комфорту использования и точности измерения. Полгода назад команда стартаперов решила принять участие в международном конкурсе, соперничали с опытными командами из Европы и Америки. Белорусские ребята уже в финале.

Белорусские стартаперы и не думают останавливаться на достигнутом. Ещё одно устройство находится в процессе разработки и является своеобразным продолжением концепции первого.

Планируется, что устройства помогут создать карту загрязнения окружающей среды. Это осуществимо благодаря синхронизации со смартфоном.