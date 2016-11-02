Циклон «Гизи» принес в Беларусь зиму: снежный покров достиг 4 см

Новости Беларуси. В Беларусь пришла зима. За ночь снегопады накрыли пеленой все регионы страны. Снежный покров уже достиг 3-4 см.

И во власти циклона «Гизи», который и принес нам зимнюю погоду, страна будет оставаться еще несколько дней.

Прибавилось работы у коммунальных служб. Грабли на лопаты сменили дворники. И хоть снега пока еще не так много, 2 ноября на трудовом посту они раньше обычного.

Первый снег по-своему рулит на дорогах. Из-за плохой видимости автомобилисты снизили скорость. Тем временем ГАИ сообщает об увеличении количества аварий. А состоится ли день жестянщика, узнаем ближе к вечеру.

Несмотря на проявленный характер «Гизи», погода все-таки летная.

Циклон не повлиял на работу Национального аэропорта Минск. Рейсы идут без задержек.

Отметим, на 2 ноября в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Сильные осадки и шквалистый ветер. Такой будет картина этого дня. В отдельных регионах страны уже наблюдается налипание мокрого снега и гололедица, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.