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Новости по тегу #Анна Петкевич

Звёздные гости, кулинарные шедевры и мастер-классы. Узнали, чем «PRODEXPO» удивит в 2025-м
11 ноября 2025 09:39

Звёздные гости, кулинарные шедевры и мастер-классы. Узнали, чем «PRODEXPO» удивит в 2025-м

В Минске начинает работу специализированная выставка-ярмарка «Лесдревтех»
15 октября 2025 06:42

В Минске начинает работу специализированная выставка-ярмарка «Лесдревтех»

Взаимодействие бизнеса и моды – в Минске стартовала крупнейшая выставка товаров легпрома BTI-2025
08 октября 2025 08:39

Взаимодействие бизнеса и моды – в Минске стартовала крупнейшая выставка товаров легпрома BTI-2025

Молодые специалисты: рассказываем, кому полагается от 10 до 50% надбавки к окладу и место в общежитии
26 сентября 2018 09:04

Молодые специалисты: рассказываем, кому полагается от 10 до 50% надбавки к окладу и место в общежитии