Новости по тегу #Анна Петкевич

«31-я выставка позволяет себе масштаб. Не секрет, что Минский международный выставочный центр «БелЭкспо» открылся не так давно и благодаря ему мы смогли разделить деловую программу и выставочную экспозицию».
В «БелЭкспо» будут представлены отраслевые предприятия со всех уголков Беларуси, а также из четырех регионов России.
«Экспонентами выставки являются не только белорусские предприятия, но и предприятия из Российской Федерации, Узбекистана, Китая, Турции».
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