Выжили немногие. Лоев отмечает 80-летие битвы за Днепр и годовщину освобождения района от фашистских захватчиков

Новости Беларуси. Лоев отмечает 80-летие битвы за Днепр и годовщину освобождения района от фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В кровопролитных боях на его берегах погибло 12 тысяч воинов, которые ценой своей жизни открыли путь к дальнейшему наступлению Красной армии и подготовке операции «Багратион». Что помнят о великом сражении очевидцы и как сегодня охраняют южную границу Беларуси, узнавала Анна Корольчук. Когда освобождали его родные Деражичи, Афанасию Шклярову было 15 лет. Со слезами на глазах мужчина вспоминает, как с семьей и соседями прятался от разрывающихся снарядов.

Афанасий Шкляров, житель деревни Деражичи:

Мины кругом, а я бегу. Успел в оросительную канаву упасть и тем спасся. 80 лет назад на плотах и лодках и даже вплавь по ледяной октябрьской воде, под обстрелами на заминированный берег перебирались тысячи советских солдат. Бесстрашно форсировали реку, чтобы прорвать неприступную оборону врага. Битва за Днепр стала одной из крупнейших в мировой истории – в ней участвовали 4 миллиона человек. Этому легендарному сражению в Лоеве посвящен целый музей.

Виктория Ященко, директор музея битвы за Днепр:

45 национальностей принимало участие в форсировании Днепра. К примеру, «Звездная рота», в которой 17 Героев Советского Союза. Выжили тогда немногие – вечный покой на лоевской земле обрели 12 тысяч воинов. Победа на этом плацдарме для Беларуси имела особое значение – благодаря ей стали возможны освобождение Речицы и подготовка к операции «Багратион».

Анна Корольчук, корреспондент:

Решение Рокоссовского перекинуть войска от Гомеля к Лоеву и именно здесь начать операцию историки называют гениальным. А исключительное мужество бойцов высоко оценило советское руководство. За форсирование Днепра звания Героя Советского Союза удостоены 365 человек, 45 из них – посмертно.

Сегодня благодарные потомки почтили память погибших митингом у Монумента Славы, возложив цветы и венки к братскому захоронению. К празднованию годовщины присоединились гости из разных уголков области – утром из Гомеля стартовал мотопробег, посвященный знаковой дате.

Николай Потапенко, руководитель общественного объединения «Авто-Мото Друзья»:

Всегда чтили память наших отцов, дедов и прадедов, всегда поклонялись перед ними. Они погибали за то, чтобы мы сейчас мирно жили.

В 1943 году этот небольшой город оказался в эпицентре ключевых событий Великой Отечественной войны. Жители приграничья и сейчас понимают – они на передовой. Неспокойная внешнеполитическая обстановка призывает вспомнить уроки прошлого. Впрочем, люди уверены – южные рубежи под надежной защитой.

Игорь Печень, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси:

У нас не только героическое прошлое и достойное настоящее, у нас есть будущее, в котором мы уверены и которое будет лучше, чем сегодня.