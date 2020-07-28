В каких городах Беларуси улучшится качество воды?

Новости Беларуси. Более 15 миллионов рублей в качестве дополнительного финансирования выделят два европейских экологических фонда на модернизацию водоочистных сооружений в 7 городах нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее соглашение подписано в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Основным донором проекта является Европейский банк реконструкции и развития. Он выделяет почти 70 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на реконструкцию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в городах Клецк, Любань, Фаниполь, Барановичи, Береза, Жлобин и Шклов.

Проект будет реализован в ближайшие четыре года. Его инициаторы уверены, что в итоге это повысит качество основных услуг населению, а также принесет экономическую пользу трансграничного характера.