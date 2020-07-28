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В каких городах Беларуси улучшится качество воды?

28 июля 2020 14:34
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Новости Беларуси. Более 15 миллионов рублей в качестве дополнительного финансирования выделят два европейских экологических фонда на модернизацию водоочистных сооружений в 7 городах нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее соглашение подписано в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

В каких городах Беларуси улучшится качество воды?-1

Основным донором проекта является Европейский банк реконструкции и развития. Он выделяет почти 70 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на реконструкцию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в городах Клецк, Любань, Фаниполь, Барановичи, Береза, Жлобин и Шклов.

Проект будет реализован в ближайшие четыре года. Его инициаторы уверены, что в итоге это повысит качество основных услуг населению, а также принесет экономическую пользу трансграничного характера.

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# Водоснабжение # общество # Сергей Савицкий # Фотофакт

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