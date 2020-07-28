Игорь Петришенко посетил Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов в Минске

Новости Беларуси. Меры социальной поддержки в Беларуси будут усиливаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, посещая Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов в Минске. Он построен по поручению главы государства в рамках программы «Дети Беларуси» 20 лет назад и находится под патронажем Министерства труда и соцзащиты.

За это время курс реабилитации здесь прошли более 20 тысяч маленьких пациентов. У 98 % из них наблюдалась положительная динамика. Программы учитывают особенности каждого ребенка. Внедрены новейшие методики: крио- и магнитотерапия, адаптивный спорт, аквастепы. Залы ЛФК оснащены роботизированными системами, которые позволяют восстановить навыки движения. К слову, в пандемию центр не прекращал работу. В режиме онлайн занятия прошли 83 человека.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы беседовали сегодня со многими мамами. Они искренне, от души сказали, что такого отношения, такой методики, такого искреннего, доброго, профессионального подхода они не встречали, как в этом центре. Нам одного центра на количество детей с инвалидностью маловато. Поэтому мы будем подтягивать все другие центры – и по материально-технической базе, и по методологии – до уровня этого республиканского центра.