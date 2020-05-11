Выявляет концентрацию антител. Как работает аппарат, на котором анализируют кровь переболевших коронавирусом

В донорский зал попадает абсолютно здоровый человек. Все этапы обследования только кажутся долгими и утомительными. Состояние здоровья донора здесь изучают профессионально и достаточно оперативно, ведь в «делах крови» нет места неточностям. Тем более, технические возможности центра буквально накануне возросли.

Татьяна Автухова, заведующий лабораторией Городского центра трансфузиологии 6-й ГКБ Минска:

Эти аппараты представляют собой анализаторы иммунофлюоресценции, то есть на них мы будем определять или выявлять у переболевших людей или людей, которых интересует, смогли ли они приобрести иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции нового типа. Мы будем определять антитела.

Эти аппараты мы получили при помощи людей, которые неравнодушны ко всей ситуации в Беларуси.

Анализ будет пользоваться большой популярностью. Мы планируем достаточно большие объемы в день делать. Постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы люди вовремя получили свои результаты.