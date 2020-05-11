«Этот опыт не первый, но иммунную плазму я сдаю первый раз». История одного донора

Наталья – донор с десятилетним стажем. На процедуру пришла с улыбкой, которую не скроет даже медицинская маска. Она пришла помогать.

Наталья Иванова, донор иммунной плазмы:

Болела я дома, под наблюдением врачей из поликлиники. Перенесла относительно легко, поэтому в стационаре и не лежала. Для меня это не впервой, этот опыт не первый, но именно иммунную плазму я сдаю первый раз. Осознанно я пришла к тому, чтобы сдать иммунную плазму с наличием антител для тех пациентов, которые в этом нуждаются.

Проводили общий анализ крови, биохимию для того, чтобы определить состояние моего здоровья. Также кардиограмма обязательна, наличие флюорографии или рентгена.