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«Этот опыт не первый, но иммунную плазму я сдаю первый раз». История одного донора

11 мая 2020 17:08
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Новости Беларуси. Более 60 переболевших коронавирусом белорусов стали донорами иммунной плазмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья – донор с десятилетним стажем. На процедуру пришла с улыбкой, которую не скроет даже медицинская маска. Она пришла помогать.

«Этот опыт не первый, но иммунную плазму я сдаю первый раз». История одного донора-1

«Этот опыт не первый, но иммунную плазму я сдаю первый раз». История одного донора-3

Наталья Иванова, донор иммунной плазмы:
Болела я дома, под наблюдением врачей из поликлиники. Перенесла относительно легко, поэтому в стационаре и не лежала. Для меня это не впервой, этот опыт не первый, но именно иммунную плазму я сдаю первый раз. Осознанно я пришла к тому, чтобы сдать иммунную плазму с наличием антител для тех пациентов, которые в этом нуждаются.

Проводили общий анализ крови, биохимию для того, чтобы определить состояние моего здоровья. Также кардиограмма обязательна, наличие флюорографии или рентгена.

«Этот опыт не первый, но иммунную плазму я сдаю первый раз». История одного донора-6

«Этот опыт не первый, но иммунную плазму я сдаю первый раз». История одного донора-8

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# Коронавирус # общество # Ксения Худолей # Наталья Иванова # Фотофакт

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