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«Некоторые уже приходят повторно». Как сдают плазму для больных коронавирусом

11 мая 2020 17:05
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Новости Беларуси. Более 60 переболевших коронавирусом белорусов стали донорами иммунной плазмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Некоторые уже приходят повторно». Как сдают плазму для больных коронавирусом-1

В главном донорском центре страны донации иммунной плазмы ведут не первую неделю. Переводить здоровье белорусов в сухие цифры, конечно, не цель медиков. Но общую эпидемиологическую картину они все же обнадеживающе дополняют.

«Некоторые уже приходят повторно». Как сдают плазму для больных коронавирусом-4

Антон Свирский, заведующий отделением РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
На сегодняшний день донорами плазмы анти-COVID-19 в РНПЦ трансфузиологии стали около 50 человек. Всего по республике таких доноров около 60-65. Доноров становится больше, и это связано с тем, что пациенты выздоравливают, выписываются, у них проходит необходимое время для донации. Плюс некоторые доноры уже приходят повторно, потому что прошел установленный законом срок – 14 дней, и сдают уже по второму разу.

«Некоторые уже приходят повторно». Как сдают плазму для больных коронавирусом-7

«Некоторые уже приходят повторно». Как сдают плазму для больных коронавирусом-9

«Некоторые уже приходят повторно». Как сдают плазму для больных коронавирусом-11

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Белорусские врачи рассказали, как сдают плазму для больных коронавирусом и кто может стать донором

# Коронавирус # общество # Ксения Худолей # Антон Свирский # Фотофакт

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