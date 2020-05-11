«Некоторые уже приходят повторно». Как сдают плазму для больных коронавирусом

В главном донорском центре страны донации иммунной плазмы ведут не первую неделю. Переводить здоровье белорусов в сухие цифры, конечно, не цель медиков. Но общую эпидемиологическую картину они все же обнадеживающе дополняют.

Антон Свирский, заведующий отделением РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

На сегодняшний день донорами плазмы анти-COVID-19 в РНПЦ трансфузиологии стали около 50 человек. Всего по республике таких доноров около 60-65. Доноров становится больше, и это связано с тем, что пациенты выздоравливают, выписываются, у них проходит необходимое время для донации. Плюс некоторые доноры уже приходят повторно, потому что прошел установленный законом срок – 14 дней, и сдают уже по второму разу.