«Выяснил, что тормоза по-прежнему срабатывают плохо». Реальный пример, как правильно заключать договор с СТО на ремонт авто

Новости Беларуси. Каждый водитель знает, если во время езды тормоза заклинивает и педаль уходит в пол, хорошим ничем это не заканчивается. В программе «Добро пожаловаться» разбираемся, какие документы нужно оформлять на СТО для качественного ремонта автомобиля.

Антон Курилик ремонт в «серых» гаражах молодой человек не признает. Дешевле не искал, считая, что гарантия безопасности важнее экономии.

Все делал официально с составлением необходимой документации: чеки, акты, договор. Рассчитывал на результат соответствующий.

Антон Курилик, минчанин:

Неделю назад у меня сломалось что-то в тормозах. Плохо тормозит, педаль тормоза проваливалась. Приехал на СТО, чтобы парни посмотрели, устранили неисправность. Ребята подняли машину на подъемник. Выяснилось, что течет центральная магистраль.

Сказали, что данную неисправность устранят. Стоить мне это будет 200 рублей. Я передал ключи.

Через два дня пришел за машиной и поехал по своим рабочим делам. Выяснил, что тормоза по-прежнему срабатывают плохо. И вот сегодня я приехал снова к этим мастерам, чтобы задать вопрос, что за проблема, потому что педаль по-прежнему проваливается.

Автомобильных дел жулики в столице весьма известны. Исправную машину без проблем отремонтируют, замену несуществующих деталей в общий счет впишут, цены на услуги «раздуют». Иногда это оборачивается поломкой других ранее исправных деталей. В ответ на претензии доверчивых клиентов – гробовое молчание.

Дарина Гулюта, юрист:

В том случае, если потребитель сомневается в качестве оказанных услуг, потребителю нужно обратиться на СТО в письменном виде, указать свои требования. Потребитель имеет право требовать, если услуга была оказана некачественно, безвозмездного устранения недостатков, соразмерного уменьшения стоимости выполненных работ, а также расторжения договора и возврата уплаченной суммы.

Железным аргументом, способным перевести борьбу за справедливость в пределы правового поля становится заказ-наряд.



У Антона Курилика такой документ на руках и он твердо настаивает на устранении недостатков.

Дмитрий Александров, заместитель директора СТО:

Приехал клиент, мы неделю назад ему поменяли магистраль тормозную, потому что была течь сильнейшая и не в одном месте, около 8 метров тормозной трубки поменяли. Был тест-драйв. Ничего не текло. И через неделю он приехал, и сейчас говорит, что у него опять течь. Автомеханики СТО в присутствии корреспондента и Антона провели диагностику и обнаружили проблему. Которая, по их мнению, не имеет никакого отношения к предыдущей поломке. Однако в автомастерской своей репутацией дорожат, а потому вопрос был решен оперативно и так, чтобы Антон Курилик остался доволен.