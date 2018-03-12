«Нанесла крем – проявилась сыпь, раздражение, покраснение». Косметолог предупреждает о подделках косметики на белорусском рынке

Новости Беларуси. Минчанка Ирина от своего молодого человека получила в подарок набор дорогой брендовой косметики. Рассказываем в программе «Добро пожаловаться» , почему девушка обрадовалась, но вскоре презент поставил под угрозу её здоровье.

Ирина, минчанка: Мне подарили набор косметики: крем для рук и крем для лица. Когда я нанесла крем, проявилась сыпь, раздражение, покраснение. На руках шелушение, они покрылись красными пятнами. На лице тоже появилась сыпь. Красота требует жертв, вспомнила старую истину минчанка, и упорно продолжила пользоваться кремом. Дорогой ведь! Кожу вновь стало жечь. Сегодня результат – на лице.

Дешевизна – это не признак качества.

Олег Смирнов, врач-косметолог: Шелушение. Четко выраженное расширение устьев выводных протоков сальных желез, гиперемия. Это признак дерматита. Но я могу Вас успокоить: дерматит не очень выраженный, он уже пошел на убыль. Учитывая праздничные дни, то, что востребованность косметической продукции возросла, будьте внимательны к подделкам. Судя по тому, что люди обращаются с дерматитами, с аллергическими реакциями, с явлением токсикодермии – это более серьезное заболевание, должен насторожить наших замечательных женщин, чтобы они не стремились за дешевкой.

Позже Ирина узнает: косметика – подделка. А знак любви был опрометчиво куплен в павильоне на рынке.

Корреспонденты СТВ посетили тот самый рынок, на котором американская косметика за 5 рублей, французские духи за 20. Спрос большой, для многих главное – цена. Ольга Пискарева, СТВ: А кто производитель?

Продавец:

Америка.

Ольга Пискарева:

Америка за 3 рубля? Здесь нет, к сожалению, инструкции на русском языке. При какой температуре нужно хранить эту косметику?

Продавец:

Этот блеск можно хранить при любой температуре. Как и все духи. Спирт не замерзает, девушка.

На улице –8. Флаконы, коробочки и упаковки сгрузили в картонную коробку, торгуют презентами прямо с земли.

Но декоративная косметика должна храниться при температуре от +14 до +22 градусов.

Оптимальная температура для парфюма +20 градусов.

Ольга Пискарева:

А кто производитель духов? На коробке написано «Лондон».

Продавец:

Да нет, это Турция. Это же копия. Не оригинал.