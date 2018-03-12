«Нанесла крем – проявилась сыпь, раздражение, покраснение». Косметолог предупреждает о подделках косметики на белорусском рынке

Новости Беларуси. Минчанка Ирина от своего молодого человека получила в подарок набор дорогой брендовой косметики. Рассказываем в программе «Добро пожаловаться», почему девушка обрадовалась, но вскоре презент поставил под угрозу её здоровье.
Новости Беларуси. Минчанка Ирина от своего молодого человека получила в подарок набор дорогой брендовой косметики. Рассказываем в программе «Добро пожаловаться», почему девушка обрадовалась, но вскоре презент поставил под угрозу её здоровье.
Ирина, минчанка:
Мне подарили набор косметики: крем для рук и крем для лица. Когда я нанесла крем, проявилась сыпь, раздражение, покраснение. На руках шелушение, они покрылись красными пятнами. На лице тоже появилась сыпь.
Красота требует жертв, вспомнила старую истину минчанка, и упорно продолжила пользоваться кремом. Дорогой ведь! Кожу вновь стало жечь. Сегодня результат – на лице.
Позже Ирина узнает: косметика – подделка. А знак любви был опрометчиво куплен в павильоне на рынке.
Олег Смирнов, врач-косметолог:
Шелушение. Четко выраженное расширение устьев выводных протоков сальных желез, гиперемия. Это признак дерматита. Но я могу Вас успокоить: дерматит не очень выраженный, он уже пошел на убыль.
Учитывая праздничные дни, то, что востребованность косметической продукции возросла, будьте внимательны к подделкам. Судя по тому, что люди обращаются с дерматитами, с аллергическими реакциями, с явлением токсикодермии – это более серьезное заболевание, должен насторожить наших замечательных женщин, чтобы они не стремились за дешевкой.
Дешевизна – это не признак качества.
Корреспонденты СТВ посетили тот самый рынок, на котором американская косметика за 5 рублей, французские духи за 20. Спрос большой, для многих главное – цена.
Ольга Пискарева, СТВ:
А кто производитель?
Продавец:
Америка.
Ольга Пискарева:
Америка за 3 рубля? Здесь нет, к сожалению, инструкции на русском языке. При какой температуре нужно хранить эту косметику?
Продавец:
Этот блеск можно хранить при любой температуре. Как и все духи. Спирт не замерзает, девушка.
На улице –8. Флаконы, коробочки и упаковки сгрузили в картонную коробку, торгуют презентами прямо с земли.
Но декоративная косметика должна храниться при температуре от +14 до +22 градусов.
Оптимальная температура для парфюма +20 градусов.
Ольга Пискарева:
А кто производитель духов? На коробке написано «Лондон».
Продавец:
Да нет, это Турция. Это же копия. Не оригинал.
Подделки под видом бренда – вещь отнюдь не безобидная. В январе этого года в Британии более десяти женщин от приобретенной косметики получили тяжелые отравления.
С отеками, аллергией, приступами удушья. Оказалось, в продукции, реализуемой под известными марками, содержались опасные для здоровья вещества: свинец, ртуть, цианид.
Контрафакт выходцы из Восточной Европы и Азии производили в подпольных лабораториях. Приостановлена работа пяти с половиной тысячи сайтов, где продавались подделки.
В лже-парфюме часто находят фтилат – токсин, который используется в качестве закрепителя аромата. От него появляется сыпь на коже, головная боль, аллергическая реакция. Он накапливается в организме и может привести к развитию онкологических заболеваний.
Но вернёмся в Беларусь. Так можно ли вернуть деньги за такой некачественный товар?
Дарина Гулюта, юрист:
Если потребитель приобрел косметическую продукцию ненадлежащего качества, ему необходимо обратиться с письменным требованием к продавцу, заявить свои требования о возврате уплаченной суммы, а также может требовать компенсацию морального вреда.
Будем надеяться, в этот раз мужчина Ирины не станет экономить на дорогом и близком.