Прямой эфир

Мимишная новость. Гималайский медвежонок родился в Гродненском зоопарке

17 апреля 2019 08:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гродненском зоопарке впервые родился гималайский медвежонок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мимишная новость. Гималайский медвежонок родился в Гродненском зоопарке-1

Уникальные кадры из берлоги было не так-то просто получить – медведица Пенелопа долгое время закрывала детёныша от глаз сотрудников.

Мимишная новость. Гималайский медвежонок родился в Гродненском зоопарке-4

Потомство у косолапых стало настоящим сюрпризом для зоопарка – ведь гималайские медведи очень редко размножаются в неволе. Маленький мишка подрастает и уже питается не только материнским молоком, но и пробует кашу с повидлом – медведи, как известно, сладкоежки. Теперь малышу подбирают имя.

# Дикие животные # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Зачем компании нужен HR-специалист и где можно этому обучиться в Минске?
17 апреля 2019 08:23

Зачем компании нужен HR-специалист и где можно этому обучиться в Минске?

МВД: «Люди иногда не понимают, что в отношении их происходит насилие»
17 апреля 2019 08:12

МВД: «Люди иногда не понимают, что в отношении их происходит насилие»

«Знак того, что о тебе помнят». В Гродно собирают пасхальные куличи для хосписов
17 апреля 2019 07:47

«Знак того, что о тебе помнят». В Гродно собирают пасхальные куличи для хосписов