Мимишная новость. Гималайский медвежонок родился в Гродненском зоопарке

Уникальные кадры из берлоги было не так-то просто получить – медведица Пенелопа долгое время закрывала детёныша от глаз сотрудников.

Потомство у косолапых стало настоящим сюрпризом для зоопарка – ведь гималайские медведи очень редко размножаются в неволе. Маленький мишка подрастает и уже питается не только материнским молоком, но и пробует кашу с повидлом – медведи, как известно, сладкоежки. Теперь малышу подбирают имя.